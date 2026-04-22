ドジャース・山本由伸（27）が日本時間22日、3勝目（1敗）をかけて敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に登板。

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2年連続開幕投手を務めた今季は21日現在、4試合で25回3分の2を投げ、防御率2.10。12勝を挙げた昨季同様、エースとして安定したパフォーマンスでチームを牽引する山本について、ロバーツ監督は米メディアの取材に「今季中にノーヒットノーランを達成するだろう」と期待を込めて話している。

指揮官は「彼にはストライクを取る力、弱い打球で打ち取る能力に守備力もある。ノーヒッターになる要素は揃っている。（サイ・ヤング賞3度の）カーショーが若い頃は投げるたびに、ノーノーをやりそうな雰囲気があったのと同じように山本にもある」と、ド軍のレジェンド左腕を引き合いに出して、偉業達成に太鼓判を押した。

本拠地をブルックリンからロサンゼルスに移転した1985年以降だけでも、ド軍ではコーファックス（62〜65年）、バレンズエラ（90年）、野茂（96年）、カーショー（14年）ら往年の名投手がノーノーを達成。昨季、ワールドシリーズ（WS）で3勝をマークして球団史上初のWS連覇に貢献、MVPを受賞した山本もノーノーを成し遂げれば、ド軍のレジェンドに肩を並べることになるが、実際に達成するには省エネ投球が必要になる。

山本は昨年9月のオリオールズ戦では、あと1死でノーノーを逃し、112球で降板。ロバーツ監督はその約1週間後に公開された「ABEMA」のインタビューで「ヨシ（山本）はもっと効率的になる必要がある。完投できる力はあるけど、5回で90球も投げるようなら無理だ」と話したことがあった。

肩、肘の負担を考慮すれば極力、少ない球数で長いイニングを投げ切るのが理想的だ。WS3連覇がかかるド軍にとって、山本には昨季のようなフル稼働が必要になるだけに、レギュラーシーズンでの消耗は現実的でない。山本がノーノーを達成するためには、100球以下で完封する「マダックス」を成し遂げるしかないのだ。

これまで「マダックス」でノーノーを達成したのは12年のホワイトソックス・ハンバー（96球）、23年のヤンキース・ヘルマン（99球）、同年のアストロズ・バルデス（93球=現タイガース）とわずか3人。ハンバーとヘルマンは完全試合を成し遂げている。

山本も後に続けるか。

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ドジャースといえば、佐々木の“幼稚さ”を象徴するような「報奨金事件」が露呈した。ことの始まりは昨季WS連覇後というが…。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」 では、それらについて詳しく報じている。