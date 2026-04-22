もし何もない場所に独りで放り出されたとき、たくましく生き抜いていけそうな芸能人は誰でしょうか。



【写真】ランキング1位は、熱血キャラの芸人

テレビのサバイバル番組やアウトドア企画でおなじみの顔ぶれから、意外な名前まで、人々が思い描く「生存力の高い芸能人」像はさまざま。身体能力の高さ、知識や経験の豊富さ、あるいは精神的なたくましさなど、選ぶ基準も人それぞれでしょう。



株式会社NEXER（東京都豊島区）とOsamet（愛知県名古屋市）が共同で、全国の男女1000名を対象に2026年2月、インターネット調査を行った結果、「サバイバル力が高そうな芸能人」1位に「あばれる君」が選ばれました。



▽サバイバル力が高そうな芸能人ランキング



【1位：あばれる君（142票）】

▽番組で得たノウハウと、精神的にも強そうだから。（20代・女性）

▽忍耐力と適応力が高そうだから。（40代・男性）

▽無人島からの脱出における器具作りや食料調達の力量があるので頼もしい。（50代・男性）

▽ナイフ1本で生き抜いてしまいそう。（50代・男性）



【2位：武井壮（115票）】

▽動物に勝つすべを持っているから。（20代・男性）

▽力強いだけじゃなくて、どうすれば生き残れるかを考えて行動する人に感じるから。（40代・女性）

▽圧倒的な身体能力と知識の豊富さでどんな環境でも生き延びられそう。（60代・男性）

▽体を毎日鍛えており、身動きも早く手先も器用で自分で作物を作ったり住む小屋も作ってしまいそう。（70代・男性）



【3位：よゐこ・濱口優（73票）】

▽昔のバラエティー番組で見ていたので、器用でどうにかできる姿が想像できる。（20代・女性）

▽平成時代にサバイバル番組で大活躍だったので、実力は折り紙付きだと思う。（30代・女性）

▽海さえあれば食べ物に困らなそう。（50代・男性）

▽サバイバル系の番組にたくさん出演していて実績がある。（60代・男性）



【4位：所ジョージ（59票）】

▽楽しく何でもこなせそう。（50代・男性）

▽自分でなんでも作ってしまう。（50代・男性）

▽いろいろな知識や知恵で、乗り越えていきそう。（60代・女性）

▽どんな人生でも楽しみ方を知っていそうだから。（60代・男性）



【5位：藤岡弘、（53票）】

▽サバイバルナイフの使い方を熟知してそうだから。（30代・男性）

▽ジャングルや紛争地をめぐってきた冒険家だから。（40代・女性）

▽子どもにもサバイバルグッズをプレゼントするくらいだから、サバイバルと言えばこの人だと思う。（50代・女性）

▽野性的な感じで根性豊かでどこまでも邁進しそう。（70代・男性）



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【出典】

▽Osamet