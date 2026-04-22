株式会社ヤマダホールディングスは、ヤマダオリジナルの斜めドラム式洗濯乾燥機『RORO（ロロ）』を、4月25日に全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売する。

【画像あり】乾燥機能や衣類ケアなど細かなニーズもしっかり搭載

本製品は、ヤマダホールディングスが展開するオリジナル洗濯機ブランド「RORO」の新モデルだ。「時短」「タイパ」「清潔」「快適」といった基本ニーズに加え、乾燥機能や衣類ケアへの関心の高まりに着目して開発された。共働き世帯や子育て世帯、週末にまとめ洗いを行うユーザーにも対応する13kgの大容量を実現している。

乾燥機能には、低温で衣類にやさしく乾燥縮みを抑える「ヒートポンプ乾燥」に、乾燥前にドラム内を素早く高温で温める「サポートヒーター」を組み合わせた「ハイブリッド乾燥技術」を採用。衣類を傷めずふんわりと仕上げる。さらに、水蒸気でシワやにおいを除去する「スチームしわ取り＋消臭乾燥機能」も搭載し、コートやジャケットなど頻繁に洗濯しない衣類のメンテナンスにも対応する。

液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能を搭載し、タンク容量は液体洗剤約1,000ml、柔軟剤約600mlの大容量。

乾燥運転時の吸気口フィルター、洗濯槽とドラム外側、ドアパッキンを洗濯のたびに自動で清掃する「トリプル自動お掃除機能」により、毎日のお手入れを不要とした。

メインの乾燥フィルターを本体内蔵として「乾燥フィルターレス」を実現し、大容量排水フィルターと組み合わせることで、メンテナンスの負担を軽減している。

このほか、給水時にAg＋ユニットの銀イオンで抗菌水を生成し洗濯槽を清潔に保つ機能、洗剤液のシャワーを噴射する「泡シャワー機能」、常温に加え4段階の温水洗浄コースを備える。洗濯コースは12種を用意した。

静音性に優れた「低騒音DDモーター」を採用し、集合住宅や深夜・早朝の使用にも配慮。斜め設計のコンパクトサイズで、内寸奥行540mm以上の一般的な防水パンに設置できる。保証はメーカー保証3年にヤマダ保証2年を加えた5年保証付きとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）