BE:FIRST・MANATO＆SOTA、Aile The ShotaがShowMinorSavage新曲「ROMEO」の裏側トーク ラジオ初オンエアも
BE:FIRSTがナビゲーターを務めるJ-WAVE『MILLION BILLION』（毎週土曜 深0：00〜深1：00）の4月25日放送回に、Aile The Shotaが登場する。
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
今回の放送は、BE:FIRSTのMANATO、SOTAがナビゲーターを担当。前半は4月のメッセージテーマ「新発見！新体験！」をめぐるトーク、後半にはゲストにAile The Shotaを迎えたスペシャルトークの2部構成となる。
前半では、「新発見！新体験！」をテーマに、最近出会った人やハマっている作品、思わず人に勧めたくなるモノ・コトについてMANATO、SOTAがトーク。リスナーから届いた“新生活の発見”にまつわるメッセージも紹介しながら、最近観て印象に残った作品の話題や、使ってみて驚いた家電の話など、プライベートなエピソードも飛び出す。
後半は、2ndアルバム『REAL POP 2』をリリースし、全国ツアーを展開中のAile The Shotaが登場。MANATO、SOTA、Aile The Shotaの3人によるユニット・ShowMinorSavageの新曲「ROMEO」を深掘りする。
「ROMEO」は、3月に開催されたイベント『D.U.N.K.』で初披露され、注目を集めた1曲。番組では、楽曲制作の裏側を語るほか、“その日のうちに全体像が見えた”というスピード感あふれる制作過程や、3人が「過去イチくらいの満足感」と振り返る手応えについても明かす。さらに「ROMEO」がラジオ初オンエアされる。
放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能となる。
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
今回の放送は、BE:FIRSTのMANATO、SOTAがナビゲーターを担当。前半は4月のメッセージテーマ「新発見！新体験！」をめぐるトーク、後半にはゲストにAile The Shotaを迎えたスペシャルトークの2部構成となる。
後半は、2ndアルバム『REAL POP 2』をリリースし、全国ツアーを展開中のAile The Shotaが登場。MANATO、SOTA、Aile The Shotaの3人によるユニット・ShowMinorSavageの新曲「ROMEO」を深掘りする。
「ROMEO」は、3月に開催されたイベント『D.U.N.K.』で初披露され、注目を集めた1曲。番組では、楽曲制作の裏側を語るほか、“その日のうちに全体像が見えた”というスピード感あふれる制作過程や、3人が「過去イチくらいの満足感」と振り返る手応えについても明かす。さらに「ROMEO」がラジオ初オンエアされる。
放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能となる。