今年１月にＴＢＳを退社しフリーに転身した良原安美アナウンサーが、スタイル抜群の最新ショットを披露した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新。今月アメリカで行われた世界最大級の音楽フェス「Ｃｏａｃｈｅｌｌａ」に参戦したことを報告。「１０代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょうか。最高の思い出」と大興奮だ 。

「＃ありもので即席Ｃｏａｃｈｅｌｌａルック」のハッシュタグをつけて、この日のコーデを披露。ショートパンツにウエスタン風のブーツを合わせ、美脚を強調。サングラスもかけて、まるでハリウッド女優のよう。ＴＢＳ時代からスタイルの良さは知られていたが、この日は露出多めのファッションでフォロワーをくぎ付けにした。

良原アナは立大在学中２０１５年に「ミス立大」に選出され、翌１６年には日本テレビ系「ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ」のお天気キャスターを１年間務めた。立大卒業後の１８年にＴＢＳに入社し、「サンデージャポン」のアシスタントなどを務めた。２６年１月末で退社。２月には自身のアパレルブランド「ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）」を立ち上げたことを伝え、３月には大学時代に所属していた古巣の「セント・フォース」に所属したことを発表した。