春の出会い物！茹でて和えるだけでシャキ甘『スナップえんどうとわかめの出汁醤油あえ』

春に出回るスナップえんどうは、みずみずしい甘みとシャキッとした歯ごたえが持ち味。さっとゆでるだけで、鮮やかなグリーンが際立ち、食卓をぱっと明るくしてくれます。

そんな旬野菜をわかめと合わせて、だししょうゆでさっとあえるだけの簡単副菜。手軽なのに、しみじみおいしく、あと一品ほしいときにも大活躍です！

『スナップえんどうとわかめのだししょうゆあえ』のレシピ

材料（2人分）

スナップえんどう……10個

生わかめ……60g

塩……小さじ1

砂糖……小さじ1

〈A〉

だし汁……1/2カップ

しょうゆ……小さじ1

塩……少々

砂糖……少々

作り方

（1）スナップえんどうはへたと筋を取り、水にさらす。わかめはさっと洗って水けを絞り、一口大に切る。

（2）鍋に水3カップを入れて沸かし、塩、砂糖を加えて混ぜる。スナップえんどうを入れて1分30秒ほどゆで、冷水にとる。さめたら縦半分に割ってペーパータオルではさんで水けを取る。ボールに〈A〉を混ぜ、スナップえんどうとわかめを加えて混ぜる。3〜5分おいて味をなじませ、汁ごと器に盛る。

さっとゆでてあえるだけで、春らしい一品が完成。だししょうゆのやさしい味わいで、どんな献立にもなじみます♪

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）