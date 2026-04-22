春の出会い物！茹でて和えるだけでシャキ甘『スナップえんどうとわかめの出汁醤油あえ』
春に出回るスナップえんどうは、みずみずしい甘みとシャキッとした歯ごたえが持ち味。さっとゆでるだけで、鮮やかなグリーンが際立ち、食卓をぱっと明るくしてくれます。
そんな旬野菜をわかめと合わせて、だししょうゆでさっとあえるだけの簡単副菜。手軽なのに、しみじみおいしく、あと一品ほしいときにも大活躍です！
『スナップえんどうとわかめのだししょうゆあえ』のレシピ
材料（2人分）
スナップえんどう……10個
生わかめ……60g
塩……小さじ1
砂糖……小さじ1
〈A〉
だし汁……1/2カップ
しょうゆ……小さじ1
塩……少々
砂糖……少々
作り方
（1）スナップえんどうはへたと筋を取り、水にさらす。わかめはさっと洗って水けを絞り、一口大に切る。
（2）鍋に水3カップを入れて沸かし、塩、砂糖を加えて混ぜる。スナップえんどうを入れて1分30秒ほどゆで、冷水にとる。さめたら縦半分に割ってペーパータオルではさんで水けを取る。ボールに〈A〉を混ぜ、スナップえんどうとわかめを加えて混ぜる。3〜5分おいて味をなじませ、汁ごと器に盛る。
さっとゆでてあえるだけで、春らしい一品が完成。だししょうゆのやさしい味わいで、どんな献立にもなじみます♪
教えてくれたのは…
今泉 久美イマイズミ クミ
料理家
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女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。