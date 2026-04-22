【因果応報】反省ゼロのクズ男が美人闇医者に“解体”される!? 絶望の復讐劇の始まり

理不尽な犯罪への怒りと、悪人が徹底的に裁かれる爽快感（スカッと感）を求める読者に超おすすめの漫画が誕生しました。累計130万部を突破した大ヒット漫画『撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～』の著者自身が描き切る公式スピンオフ『バイバイピンク』です。今回は、戦慄の新連載第1話のあらすじと見どころをご紹介します！

全く反省しない「クズすぎる」性犯罪者

物語のターゲットとなるのは、細川晴男という男。彼は13歳の時に公園で22歳のOLを襲ったのを皮切りに、道で見かけた女子高生、さらには女性宅への深夜の侵入と、おぞましい性犯罪を繰り返してきた過去を持ちます。 しかも彼は全く反省しておらず、「俺ら性犯罪者は繰り返すんだよ」「バレてもせいぜい保護観察止まり」と悪びれずに豪語するほどのクズっぷり。読者の怒りも頂点に達するようなキャラクターとして描かれています。

謎の美女から下される「究極の罰」

そんな細川を事故に見せかけて拉致したのは、綾知春という青年。目を覚ました細川の前に現れたのは、白衣を着た謎の美女でした。彼女の口から告げられたのは「もう二度と（性犯罪が）出来ないようにしといたから」という衝撃の事実。 さらに彼女は、細川に「アンタを売り捌く女よ」と冷酷に告げます。なんと、彼の「眼」はすでに買い手が決まっており、売買されることになっていたのです。

えげつない「因果応報」から目が離せない！

視力を奪われ「まっくらだ」と泣き叫ぶ細川に対し、容赦なく「次は腎臓を入れたいらしいから」と告げる絶望的な展開。同情の余地がない悪党が、文字通り「身ぐるみ剥がされる」様子は、ダークな爽快感にあふれています。スカッとする復讐劇が好きな方は、ぜひ本編をチェックしてみてください！