「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、サンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は２１日、初の自社ゲームブランド「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」が始動したことを明らかにしており、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



サンリオが企画・開発の主体となって「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ」ブランドのもとでグローバルのゲーム市場に参入。今秋に第１作目タイトルとしてニンテンドースイッチとニンテンドースイッチ２向けのパーティーゲーム「サンリオ パーティランド」を発売し、今後３年間で１０本程度のリリースを予定しているという。



出所：MINKABU PRESS