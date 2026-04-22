SOUNDPEATSは、オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン『UU2イヤーカフ』を発売する。前モデル『UUイヤーカフ』を上回る低域再生能力と音圧、軽やかな装着感を提供する新「Uブリッジ」を搭載した製品だ。

【画像あり】搭載されたドライバー・アプリ画面

本製品はチタンコーティングを施した大口径12mmデュアルマグネットドライバーを採用し、オープンイヤー型の課題とされてきた深く力強い低音を実現した。特定の周波数帯・音域を最適化処理する「ダイナミックEQ」もパワーアップし、低域の描写力向上に寄与しているという。

ドライバー部とバッテリー部をつなぐ「Uブリッジ」は改良され、耳への圧力は前モデル比61%軽減（同社調べ）された。Uブリッジの部材には、柔軟性と形状記憶力に優れるニッケルチタンワイヤーのなかでも、より弾性に優れ形状記憶が安定するA級グレードを採用している。

パワーアンプなど細部を見直すことで、最大音量は前モデル比で2.57%（3.17dB）向上した。また、周囲に音が拡散しにくくなる「プライバシーモード」を用意し、SOUNDPEATSアプリからオンに切り替えることができる。

左右音声チャンネルは固定ではなく、充電ケースの格納位置と取り出す順序により決定される方式を採用。蓋を閉じて10秒後以降に取り出せば、左右チャンネルが適切に再設定される。操作には誤操作が少ない物理ボタン方式を採用し、ボタンは耳の裏側に配置されている。

接続面ではBluetooth 6.0に対応し、接続安定性が向上。高音質オーディオコーデック「LDAC」にも対応し、一般社団法人日本オーディオ協会のハイレゾオーディオワイヤレス認証を取得している。加えて、マルチポイント接続に対応し、2台のPC／スマートフォンと同時接続が可能だ。

通話面では、同社独自開発の風切音低減技術「SOUNDPEATS AeroVoice」（特許出願中）を搭載し、一般的なイヤホンに比べて風切り音低減性能が25％向上。AI通話ノイズキャンセリングとデュアルマイクにより、ノイズを低減する。

iOS／Android OS対応の専用アプリ「SOUNDPEATS」では、8バンドカスタムEQ、聴感テストに基づくアダプティブイコライザー、LDACのオン／オフ（Android版のみ）といった設定が可能となっている。

通常価格は、7,280円（税込）。発売を記念し、4月20日からAmazonにて特別セールを実施。専用割引クーポン「SPUU2NEWS」適用で価格は5,678円となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）