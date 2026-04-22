公式サイトに掲載

日本中央競馬会（JRA）は22日、公式サイトで「ファンからの悪質な誹謗中傷および脅迫行為等に対する厳正な対応」とする異例の声明を発表した。悪質と判断される行為については、警察への通報や法的措置を含めた厳正な対応を行うとしている。

JRAは「現在、SNSやインターネット上の掲示板等におきまして、JRAの騎手、調教師等、中央競馬関係者に対する誹謗中傷、事実に基づかない悪質な内容や脅迫にあたる投稿が散見されております」と説明した。

近年、スポーツのビッグイベントではアスリートへの誹謗中傷が大きな問題となっている。2月のミラノ・コルティナ五輪では、日本オリンピック委員会（JOC）が特別チームを編成し、不適切な投稿を24時間体制で監視するなどした。

こうした状況を踏まえ、JRAは「スポーツ界においてSNSにおける誹謗中傷などアスリートの安全等を脅かす問題が顕在化しております。このため、アスリートやスポーツに関わるすべての人々をこうした誹謗中傷などから守る取組みが推し進められているところです」と記した。

その上で、「JRAにおいても、騎手、調教師等、中央競馬関係者に対する誹謗中傷・脅迫等悪質と判断される行為につきましては、警察への通報や法的措置を含めた厳正な対応を行ってまいりますので、皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします」と続けた。



（THE ANSWER編集部）