インスタグラムで報告

米大リーグ・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。元モデルで妻チェルシーさんとの共同投稿の形で、第4子となる長女が誕生したことを報告した。舞い込んだ吉報に大谷翔平投手らも反応した。

病院のベッドを囲むフリーマン一家。中央にいるのは生まれたばかりの長女。満面の笑みを浮かべたチェルシーさんとフレディ、そして3人の息子たちが並び、長男が生まれたばかりの妹を優しく抱きかかえている。

投稿で「ロンドン・ローズマリー・ジョイ・フリーマン 2026年4月19日」と記し、愛娘の名前と誕生日を公表。大谷は「いいね」で祝福し、ファンからもお祝いのコメントが殺到している。

「フリーマン家のみなさん、おめでとう。美しい家族に素晴らしいメンバーが加わったね」

「美しい小さなプリンセスに祝福を」

「やった！ すべてが順調にいったようで本当に良かった。彼女は完璧よ」

「神様からの小さな贈り物だね」

「なんてこと、ついに会えたのね！ 彼女に会えるのが待ちきれないわ」

「彼女はお兄ちゃんたちにそっくりだね」

19日（同20日）に産休制度「父親リスト」入りしていたフリーマンは21日（同22日）に復帰。同日のジャイアンツ戦に「3番・一塁」で先発出場する。



（THE ANSWER編集部）