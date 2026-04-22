日本の未明…突然の吉報に大谷翔平も反応 元モデル妻もニッコリ、ド軍主砲に祝福殺到「お兄ちゃんたちにそっくり」
インスタグラムで報告
米大リーグ・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。元モデルで妻チェルシーさんとの共同投稿の形で、第4子となる長女が誕生したことを報告した。舞い込んだ吉報に大谷翔平投手らも反応した。
病院のベッドを囲むフリーマン一家。中央にいるのは生まれたばかりの長女。満面の笑みを浮かべたチェルシーさんとフレディ、そして3人の息子たちが並び、長男が生まれたばかりの妹を優しく抱きかかえている。
投稿で「ロンドン・ローズマリー・ジョイ・フリーマン 2026年4月19日」と記し、愛娘の名前と誕生日を公表。大谷は「いいね」で祝福し、ファンからもお祝いのコメントが殺到している。
「フリーマン家のみなさん、おめでとう。美しい家族に素晴らしいメンバーが加わったね」
「美しい小さなプリンセスに祝福を」
「やった！ すべてが順調にいったようで本当に良かった。彼女は完璧よ」
「神様からの小さな贈り物だね」
「なんてこと、ついに会えたのね！ 彼女に会えるのが待ちきれないわ」
「彼女はお兄ちゃんたちにそっくりだね」
19日（同20日）に産休制度「父親リスト」入りしていたフリーマンは21日（同22日）に復帰。同日のジャイアンツ戦に「3番・一塁」で先発出場する。
（THE ANSWER編集部）