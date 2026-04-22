『マンダロリアン・アンド・グローグー』内田雄馬＆山寺宏一らが吹替版声優に 阪口周平は続投 日本語吹替版予告解禁
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、日本語吹替版予告＜親子の絆編＞が解禁された。
【動画】日本語吹替版予告＜親子の絆編＞ 内田雄馬＆山寺宏一らが吹替版声優に！
「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な＜グローグー＞の2人の物語が描かれる。
このたび、日本語吹替版予告＜親子の絆編＞が解禁となり、新たな「スター・ウォーズ」の幕開けを担う日本語吹替版声優陣が決定した。
元反乱軍の士官から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受け、驚くべき運命に立ち向かうことになる主人公マンダロリアン役は、長年マンダロリアンの冒険を見守り続けてきた阪口周平の続投が決定。阪口は「ただただ嬉しい！ 全方位に自慢できるレベルです。劇場版の発表があってから僕自身とても楽しみにしていました。無事収録も終え、後は皆様に観て頂くだけです！」と喜びを告白した。
さらに阪口は、普段は口数が少ないクールなマンダロリアンが、過保護なほどの親心をみせてしまうほどのかわいさを持つグローグーについて「“お父ちゃん大好き”感があふれ過ぎていて抱きしめたくなるシーンが満載なのでお楽しみに！ “グローグー＆その保護者”もとい『マンダロリアン＆グローグー』を楽しみに待っていて下さい！」と熱く語った。
900年以上生きた伝説のジェダイ・ヨーダと同じ種族で、強大なフォースを秘めているがゆえに帝国軍残党に狙われるグローグー。そんな彼を守りたいマンダロリアンは「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」と愛ゆえの葛藤を抱えており、物語の行方を左右する2人の関係にも注目だ。
そんなマンダロリアンに依頼を持ちかける張本人である、シガーニー・ウィーバー演じる元帝国軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役に駒塚由衣が決定。ダース・ベイダー率いる帝国軍の壊滅に貢献した彼女が、なぜマンダロリアンに帝国軍の残党の一掃を依頼したのか？ 本作の重要な鍵を握る人物の1人でもあるウォード大佐にも注目だ。駒塚はシガーニー・ウィーバーの吹替を「ゴーストバスターズ」シリーズでも歴任しており、シガーニーの魅力を知り尽くした彼女の演技にも大きな期待が寄せられる。
そして、巨大な斧を武器にマンダロリアンを絶体絶命のピンチに追い込む筋骨隆々のハット族ロッタ・ザ・ハット役を担当するのは、「WIND BREAKER」の桜遥役や、「ブルーロック」の御影玲王役で知られる内田雄馬。ロッタについて「頭の中にはイメージがありました。今回は吹替ですから、原音のロッタのニュアンスを丁寧に確認しながら収録に臨もうと思っていました」と、アフレコを振り返った。
さらに「アクションシーンは今作の大きな魅力だと感じています。マンダロリアンはもちろん、ハット族の格闘もかなり迫力があります。身体おおきいですからね...。ぜひ、劇場で楽しんでいただきたいです！」と注目してほしいポイントを明かした。
しがない商店の店長にして、裏社会にも精通した情報屋ヒューゴー役には7色の声を持つ男・山寺宏一が決定。過去にテレビ版の『帝国の逆襲（エピソード 5）』でハン・ソロの吹替を担当したが、劇場公開作への出演は初となる山寺は「『スター・ウォーズ』に声優として参加するのは『帝国の逆襲』のハン・ソロ以来2度目です。新しい作品が公開されるたび、魅力的なキャラクターが登場するたびに『出演したい！』と思っていたので、オファーを頂きとても嬉しかったです」と念願が叶い喜び。
1977年に劇場公開作1作目『新たなる希望』が公開され、「スター・ウォーズ」が映画史に名を刻む過程をリアルタイムで目撃してきた山寺は「ものまねが好きなので、ダース・ベイダー、R2-D2、チューバッカの声、ライトセーバーの音で『1人SWごっこ』をしていた思い出もあります」と、自身にとっても思い出深い作品であることを告白。そして、演じるヒューゴーについては「腕4本を使って器用に調理をするユニークな屋台のオッサンです。マンダロリアンにタレ込むキャラクターですが、グローグーに負けないかわいさも持ってると思うので、是非登場を楽しみにして下さい！」と、その魅力を明かした。
その他にも、ダース・ベイダー率いる銀河帝国と激しい戦闘を繰り広げてきた元反乱軍の戦士 ゼブ役を稲葉実が続投。さらにハット族の双子のギャング。悪名高い犯罪王ジャバ・ザ・ハットのいとこであるハット・シスター役に上田燿司、ハット・ブラザー役に乃村健次、ドロイド修理に長けた小さな種族アンゼラ人役に梅田貴公美が決定している。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。
【動画】日本語吹替版予告＜親子の絆編＞ 内田雄馬＆山寺宏一らが吹替版声優に！
「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な＜グローグー＞の2人の物語が描かれる。
元反乱軍の士官から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受け、驚くべき運命に立ち向かうことになる主人公マンダロリアン役は、長年マンダロリアンの冒険を見守り続けてきた阪口周平の続投が決定。阪口は「ただただ嬉しい！ 全方位に自慢できるレベルです。劇場版の発表があってから僕自身とても楽しみにしていました。無事収録も終え、後は皆様に観て頂くだけです！」と喜びを告白した。
さらに阪口は、普段は口数が少ないクールなマンダロリアンが、過保護なほどの親心をみせてしまうほどのかわいさを持つグローグーについて「“お父ちゃん大好き”感があふれ過ぎていて抱きしめたくなるシーンが満載なのでお楽しみに！ “グローグー＆その保護者”もとい『マンダロリアン＆グローグー』を楽しみに待っていて下さい！」と熱く語った。
900年以上生きた伝説のジェダイ・ヨーダと同じ種族で、強大なフォースを秘めているがゆえに帝国軍残党に狙われるグローグー。そんな彼を守りたいマンダロリアンは「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」と愛ゆえの葛藤を抱えており、物語の行方を左右する2人の関係にも注目だ。
そんなマンダロリアンに依頼を持ちかける張本人である、シガーニー・ウィーバー演じる元帝国軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役に駒塚由衣が決定。ダース・ベイダー率いる帝国軍の壊滅に貢献した彼女が、なぜマンダロリアンに帝国軍の残党の一掃を依頼したのか？ 本作の重要な鍵を握る人物の1人でもあるウォード大佐にも注目だ。駒塚はシガーニー・ウィーバーの吹替を「ゴーストバスターズ」シリーズでも歴任しており、シガーニーの魅力を知り尽くした彼女の演技にも大きな期待が寄せられる。
そして、巨大な斧を武器にマンダロリアンを絶体絶命のピンチに追い込む筋骨隆々のハット族ロッタ・ザ・ハット役を担当するのは、「WIND BREAKER」の桜遥役や、「ブルーロック」の御影玲王役で知られる内田雄馬。ロッタについて「頭の中にはイメージがありました。今回は吹替ですから、原音のロッタのニュアンスを丁寧に確認しながら収録に臨もうと思っていました」と、アフレコを振り返った。
さらに「アクションシーンは今作の大きな魅力だと感じています。マンダロリアンはもちろん、ハット族の格闘もかなり迫力があります。身体おおきいですからね...。ぜひ、劇場で楽しんでいただきたいです！」と注目してほしいポイントを明かした。
しがない商店の店長にして、裏社会にも精通した情報屋ヒューゴー役には7色の声を持つ男・山寺宏一が決定。過去にテレビ版の『帝国の逆襲（エピソード 5）』でハン・ソロの吹替を担当したが、劇場公開作への出演は初となる山寺は「『スター・ウォーズ』に声優として参加するのは『帝国の逆襲』のハン・ソロ以来2度目です。新しい作品が公開されるたび、魅力的なキャラクターが登場するたびに『出演したい！』と思っていたので、オファーを頂きとても嬉しかったです」と念願が叶い喜び。
1977年に劇場公開作1作目『新たなる希望』が公開され、「スター・ウォーズ」が映画史に名を刻む過程をリアルタイムで目撃してきた山寺は「ものまねが好きなので、ダース・ベイダー、R2-D2、チューバッカの声、ライトセーバーの音で『1人SWごっこ』をしていた思い出もあります」と、自身にとっても思い出深い作品であることを告白。そして、演じるヒューゴーについては「腕4本を使って器用に調理をするユニークな屋台のオッサンです。マンダロリアンにタレ込むキャラクターですが、グローグーに負けないかわいさも持ってると思うので、是非登場を楽しみにして下さい！」と、その魅力を明かした。
その他にも、ダース・ベイダー率いる銀河帝国と激しい戦闘を繰り広げてきた元反乱軍の戦士 ゼブ役を稲葉実が続投。さらにハット族の双子のギャング。悪名高い犯罪王ジャバ・ザ・ハットのいとこであるハット・シスター役に上田燿司、ハット・ブラザー役に乃村健次、ドロイド修理に長けた小さな種族アンゼラ人役に梅田貴公美が決定している。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。