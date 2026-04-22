高橋恭平＆高橋ひかるが超至近距離！ 『山口くんはワルくない』新場面写真解禁 無防備なうたた寝姿も
映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平（なにわ男子）演じる主人公・山口くんと高橋ひかる演じるヒロイン・皐の、二人きりのシーンを切り取った新場面写真が解禁された。
【写真】山口くん（なにわ男子）の無防備なうたた寝姿
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役で岩瀬洋志が出演する。主題歌は、なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」。
恋に夢見る平凡女子・皐の前に現れた、コワモテの転校生・山口くん。鋭いまなざしとただならぬ威圧感に、クラス中から近寄りづらい人だと思われているが…、その素顔は、照れ屋でやさしい、ピュアボーイだった。
今回解禁された場面写真は、そんな“本当の山口くん”を知る皐の前だけで見せる、無防備で特別な表情の数々を捉えている。学校の踊り場で二人きりでパンを頬張る高校生らしい等身大の昼休みシーンや、うたた寝しているような山口くんを皐が珍しそうにのぞき込む、恋の始まりを予感させる初々しい一幕も。さらに、私服姿で甘酸っぱいデートをほうふつとさせる雰囲気の中、転びそうになった皐を、山口くんが助けようとした瞬間に顔が近づく超至近距離の二人が…。
メガホンをとった守屋健太郎監督は、本作の映画化においてキャラクターたちの「日常にある関係性」を重視したと語る。 「何気ない会話劇の中で、その時間がどれだけ愛しく描けるかが大切だった」という監督の期待に応えたのが、主演の高橋恭平とヒロイン・皐役の高橋ひかるだ。 『ロマンティック・キラー』（2025）でも共演歴のある二人は、撮影の合間で自発的に演技プランを相談し合い、山口くんと皐の関係性がどう変化していくかを突き詰めていたという。
そんな姿を見た守屋監督は「撮影初日に、この作品はいいものになると手応えがあった」と確信。 特に主演の高橋については「恭平さんに山口くんの演技を預けて正解だったと思えた」と、その役作りへの姿勢を絶賛している。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より全国公開。
【写真】山口くん（なにわ男子）の無防備なうたた寝姿
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役で岩瀬洋志が出演する。主題歌は、なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」。
今回解禁された場面写真は、そんな“本当の山口くん”を知る皐の前だけで見せる、無防備で特別な表情の数々を捉えている。学校の踊り場で二人きりでパンを頬張る高校生らしい等身大の昼休みシーンや、うたた寝しているような山口くんを皐が珍しそうにのぞき込む、恋の始まりを予感させる初々しい一幕も。さらに、私服姿で甘酸っぱいデートをほうふつとさせる雰囲気の中、転びそうになった皐を、山口くんが助けようとした瞬間に顔が近づく超至近距離の二人が…。
メガホンをとった守屋健太郎監督は、本作の映画化においてキャラクターたちの「日常にある関係性」を重視したと語る。 「何気ない会話劇の中で、その時間がどれだけ愛しく描けるかが大切だった」という監督の期待に応えたのが、主演の高橋恭平とヒロイン・皐役の高橋ひかるだ。 『ロマンティック・キラー』（2025）でも共演歴のある二人は、撮影の合間で自発的に演技プランを相談し合い、山口くんと皐の関係性がどう変化していくかを突き詰めていたという。
そんな姿を見た守屋監督は「撮影初日に、この作品はいいものになると手応えがあった」と確信。 特に主演の高橋については「恭平さんに山口くんの演技を預けて正解だったと思えた」と、その役作りへの姿勢を絶賛している。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より全国公開。