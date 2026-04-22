〈「勝たないでくれ…」藤井聡太から初めてタイトルを奪取した同い年のライバル・伊藤匠が、かつて抱いていた“胸の内”〉から続く

2024年6月20日、第9期叡王戦最終局に伊藤匠七段（当時）が勝利し、全冠を保持していた藤井聡太から初めてタイトルを奪取した。社会的にも大きな注目を集めた一戦の後に、伊藤の兄弟子である斎藤明日斗六段が語ったこととは――。

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斎藤明日斗六段

斎藤明日斗 6月20日のこと

「とりあえず落ち着こう」

斎藤明日斗はそう思った。そして一人暮らしの部屋を掃除し始めた。台所周りをきれいに洗い、掃除機で埃を吸う。溜まっていた洗濯を済ませ、一つ一つを丁寧に干していく。そうしながら頭の中で、ABEMAの中継で観た出来事を振り返った。

叡王戦第5局、勝ったのは同門で弟弟子である伊藤匠だった。小さい頃から師匠の教室で共に将棋の研鑽を積んできた。

当時の三軒茶屋の教室では、席主の宮田が口の字形に組んだ机の中に入り、同時に20人から30人の子どもたちの指導をしていた。斎藤は宮田が自分の前に回ってくるまで、他の子たちの様子を眺めている。宮田はほとんどの子にはダジャレを言って、ニコニコしながら相手をしていた。だが、ある少年の前では立ち止まる時間が長く、口調も明らかに厳しい。その少年は斎藤より4歳下の伊藤匠だった。

「あの子には何かあるんだろうな」

子ども心にそう感じられた。

その彼が、タイトル戦無敗を続けていた絶対王者から叡王を奪取した――。

弟弟子に対する複雑な想い

同門として喜ぶべきことだが、すぐには気持ちの整理ができない。

「一度冷静になろう」

酒を飲みに行くことも考えたが、「ハイスペックのパソコンを購入したばかりだし、節約しなければ」と自分に言い聞かせる。それに、誰に何を話せばいいというのか。

「こんなときに騒いだら、格好悪いだけですから」

親しい棋士たちも同じ気持ちなのか、誰からも連絡は入らなかった。

この日は昼間に研究会があった。午後4時頃に終わり、叡王戦第5局の経過を観ると、藤井叡王がやや優勢な局面だった。LINEに師匠の宮田利男八段からのメッセージがあった。

「教室に報道陣がすごいから、来られるか？」

対応で大変なのだなと思った。だが、今の自分が行っても、メディアの前でうまく話せる気がしない。師匠には申し訳なかったがまっすぐ帰宅した。

2日後、兄弟子の本田奎六段と伊藤たちの研究会が行われ、終わったあとに仲間内でお祝い会が開かれる。そこに斎藤も呼ばれた。

主役は相変わらず無口だったが、みんなから祝福されると笑顔を見せた。対局の内容に触れる者はなく、穏やかな会話が続いた。斎藤は一つだけ伊藤に質問した。

「終盤に7八金と打った手は、自玉が詰まないと見切っていたの？」

伊藤の声は小さく、何と答えたかはっきりとは覚えていないが、読みきれていたわけではないといったニュアンスだった。

まだ見ぬ絶景へ

「伊藤さんのメンタルが不調の日は、将棋を指せばわかるんです。でも指さないと雰囲気だけではわからない。表情や態度に出ないのが彼の強みなのかなって感じる。将棋もどれくらい強いのか正直わからないところがあって、そこがミステリアスというか。叡王戦で十分すぎるほど刺激をもらいました。今は早く試したい手がたくさんあって、将棋がとても楽しい。自分の調子が悪いときはこういう感情が湧かないんですよ。伊藤さんが新人王戦で優勝した翌年に自分が好調だったのも、彼の活躍に影響された部分がある」

斎藤は伊藤との研究会において、「教わる」という表現をした。これは以前の取材では聞かれなかった。

「彼がタイトルを持ったこととは関係なく、自分の中にそういう気持ちがあって自然に出た言葉だと思います。今は教わるという感覚が強いです。それは誰に対してでもあるわけじゃない」

伊藤にタイトルを獲ってから見える景色が変わったかと聞いたとき、「何も変わらない日常を送っている」という返事だった。それを斎藤に話すと、子ども時代を思い出すように笑った。

「彼はそういうタイプです。気持ちが揺れないのは強みですよね。そこは自分と真逆な感じがする」

そして、同門の中で自分だけがまだタイトル挑戦の経験がないと嚙み締めた。

「やっぱり指した将棋を多くの人に見てほしい。A級やタイトル戦は、まさにその舞台です。そこですばらしい構想を披露することが、棋士としての自分を証明するステップになる。その場所にいかなければ意味がない」

タイトル戦の舞台で見える景色はどんなものだと思うか？

「まさに絶景じゃないですか。形勢が悪くなっても、最高峰で苦しんでいるのがいい。そこで死ぬなら本望です」

写真＝野澤亘伸

〈「藤井聡太さんと戦うイメージを持っている棋士は上位数％」デビュー1年目にタイトル挑戦、本田奎六段が自問する“リアルな立ち位置”〉へ続く

（野澤 亘伸／Webオリジナル（外部転載））