多頭飼い家庭の新選択肢！ 物産アニマルヘルス「フェリウェイ フレンズ」

記事ポイント 猫の多頭飼育環境をサポートする猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」が2026年5月7日に発売取扱施設は全国の動物病院で、複数の猫がより落ち着いて過ごせる環境づくりを提案製造はCeva Sante Animale社、販売にセバ・ジャパン株式会社と物産アニマルヘルス株式会社が携わります 猫の多頭飼育環境をサポートする猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」が2026年5月7日に発売取扱施設は全国の動物病院で、複数の猫がより落ち着いて過ごせる環境づくりを提案製造はCeva Sante Animale社、販売にセバ・ジャパン株式会社と物産アニマルヘルス株式会社が携わります

物産アニマルヘルスとセバ・ジャパンは、猫の複数頭飼育環境に向けた猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」を2026年5月7日に発売します。

新しい猫を迎える場面や日々の同居生活で、猫同士の距離感や関係性に悩む飼い主に向けた製品です。

全国の動物病院で取り扱われる新提案です。

物産アニマルヘルス「フェリウェイ フレンズ」





製品名：フェリウェイ フレンズカテゴリー：猫用フェロモン製品発売日：2026年5月7日(木)取扱施設：全国の動物病院製造元：Ceva Sante Animale社製品サイト：https://www.feliway.com/jp

セバ・ジャパンと物産アニマルヘルスが、猫の多頭飼育環境における“より穏やかな同居生活”をサポートする製品として展開します。

保護猫活動への関心の高まりを背景に、1つの家庭で複数の猫と暮らすケースがあるなかで提案されるアイテムです。

猫同士がより落ち着いて過ごせる環境づくりを支える選択肢に注目。

迎え入れの場面





新しい猫を迎え入れる際に、先住猫との距離感や関係性に悩む飼い主に向けた製品です。

複数の猫が同じ家庭で暮らす環境で、より穏やかな同居生活をサポートすることを目指しています。

日常の同居環境





日常生活のなかで猫同士が落ち着いて過ごせる環境づくりを支える製品として提案されています。

取扱施設は全国の動物病院で、獣医療に近い接点から案内される展開です。

製造するCeva Sante Animale社はフランスに本社を置き、世界110か国以上で事業を展開しています。

日本では2009年設立のセバ・ジャパンと、動物用医薬品などを扱う物産アニマルヘルスが販売に携わります。

複数の猫と暮らす家庭に向けた新しい選択肢として、発売日に向けてチェックしておきたい製品です。

製品の詳細は公式サイトで確認できます。

「フェリウェイ フレンズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. フェリウェイ フレンズはいつ発売されますか？

A. 「フェリウェイ フレンズ」の発売日は2026年5月7日(木)です。

物産アニマルヘルスとセバ・ジャパンが案内しており、猫の多頭飼育環境をサポートする猫用フェロモン製品として展開されます。

Q. どこで取り扱われますか？

A. 取扱施設は全国の動物病院です。

家庭で複数の猫と暮らしている人や、新しい猫を迎える予定がある人が、動物病院を通じて製品情報を確認できる展開になっています。

Q. どんな場面を想定した製品ですか？

A. 新しい猫を迎え入れるときや、日常生活で猫同士の距離感や関係性に悩む場面を想定した製品です。

複数の猫がより落ち着いて過ごせる環境づくりをサポートすることが案内されています。

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