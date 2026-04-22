宮田利男八段が東京・世田谷区三軒茶屋に将棋教室を開いて30年になる。この教室から伊藤匠二冠、本田奎六段、斎藤明日斗六段の3人の棋士が育った。互いに小学生の頃から技術を磨き合い、兄弟のような絆を持ちながらも、プロ入り後はライバルとして激しく火花を散らす。

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将棋棋士の師弟を描くシリーズ最新刊『師弟 棋士の見る夢』（光文社）から「三軒茶屋の三兄弟」を抜粋してお届けする。



宮田一門の面々。左から順に伊藤匠二冠、宮田利男八段、本田奎六段、斎藤明日斗六段

一門3人目の棋士

「おい、伊藤。中学生のうちに三段にならなかったら、学校の校門の前で一升瓶抱えて『バカヤロー』って叫んでやるからな」

師匠の宮田にそう言われて、伊藤匠は小さな声で答えた。

「それは困ります……」

この頃、宮田は周囲から伊藤について聞かれることが増えていた。ハッパをかけたのは、彼が期待されているのを感じたからだ。

「本当に頭のいい子でね。将来は東大に行くんじゃないかと思っていた」

伊藤がメディアから注目されるようになったのは、過去の将棋大会の映像がニュースに取り上げられたからだ。小学3年のときに全国大会で伊藤が藤井聡太に勝ち、藤井は悔しさのあまり号泣した。その後、藤井は4年生で、伊藤は5年生で奨励会に入った。

奨励会では常に藤井が先を行っていた。伊藤は1級に9ヵ月、初段に1年5ヵ月留まり、上がり目を何度も逃して同世代に置いていかれる焦りがあった。迎えた中学2年の秋、藤井は三段リーグ最終日に史上最年少のプロ入りが懸かる。同日に2局が行われ、連勝ならば自力での昇段、1敗しても競争相手の結果次第では可能性があった。藤井の1局目の相手は伊藤の兄弟子・坂井信哉だった。伊藤は初段であったが、二人と同じ対局室にいた。

自分の先を行く“同い年のライバル”

「勝たないでくれ……」

同い年のライバルに、これ以上先に行かれたくなかった。坂井が勝ったことを知ると、伊藤は内心ホッとする。だが藤井は2局目に勝利し、14歳2ヵ月での四段昇段を決めた。

この日から約1年3ヵ月後、伊藤は中学3年の12月に三段リーグ入りすると、自ら進んで藤井の対局の記録係を申し出た。2018年2月17日、第11回朝日杯将棋オープン戦決勝でも記録席にいた。「これ以上活躍する姿を見たくない」と思う伊藤の前で、藤井は史上最年少での棋戦優勝を果たした。

2020年9月12日、関西将棋会館。三段リーグ5期目の伊藤は、この日の連勝で14勝2敗となった。競争相手に星2つ以上の差をつけて、最終日を待たずに四段昇段を決めた。携帯電話を荷物と一緒にホテルのフロントに預けていたので、受け取りに戻ると師に連絡を入れる。

「2連勝することができました」

電話の向こうから驚いている様子が伝わってきた。師は、この日に昇段を決めるとは思っていなかったらしい。翌10月に誕生日を控えた伊藤はこのとき17歳で、同学年の藤井聡太よりも3ヵ月若く、約4年ぶりに最年少棋士が交代した。そして宮田門下からは斎藤明日斗、本田奎に続き、3人目のプロ入りとなった。

伊藤匠の回想 藤井聡太の背中を追って

帰りの新幹線での記憶はあまりない。普段から大阪での三段リーグのあとは、何もせずにシートに身を埋めている。束の間だが、張り詰めた心が解放された。この日もボーッとした気分だった。

品川駅の改札の向こうに父の姿があった。目が微笑みかけてくる。

「おめでとう。よかったな」

父はその言葉を自分にかけたくて、待っていてくれたのだろう。この日行われたリーグ戦で連勝し、四段昇段が決まったことを電話で伝えてあった。

5歳のクリスマスに、将棋の盤と駒をもらった。父はルールを知っている程度だったが、丁寧に教えてくれた。覚えて3ヵ月した頃から、三軒茶屋将棋倶楽部に通うようになる。

宮田先生は自分と同じくらいの年の子たちを、六枚落ちで同時に何人も相手にしていた。私はすぐに夢中になり、幼稚園が終わると、ほぼ毎日通った。

明日斗さんは4歳上で、奨励会に入ってから急激に強くなり、引き離されてしまった感じだった。倶楽部の忘年会のときに、父が「明日斗君に角落ちで教えてもらいなよ」と言った。自分が小学4年生だったと思う。子ども心にもプライドがある。角落ちの手合いは嫌だったけれども、父がけしかけるので指すことになった。負かされたのは衝撃だった。今も忘れない。父も、本当は僕が負けるとは思っていなかったんじゃないかな。

小学5年で奨励会に入会してから、藤井さんのことは意識していた。同い年だけど1年入会が早く、常に先をいかれていたから。藤井さんがプロになってからの4年間はとても長かった。これまでで一番将棋と向き合い、苦しかった時間かもしれない。

三段リーグの3、4期目では、途中で連敗して昇段が絶望的になった。いつになったら棋士になれるんだろうと思った。

昇段が決まったときは、正直ホッとした。不安から解放されたのもあるけれど、早く棋士になれないとプロとしての期待値が下がっていくから。

明日斗さん、本田さんが棋士になられて、一門としていい流れだったと思う。二人との研究会は、自分が三段のときから今も続いている。

写真＝野澤亘伸

〈「とりあえず落ち着こう」弟弟子が絶対王者・藤井聡太を破った日、斎藤明日斗はなぜ一人で部屋の掃除を始めたのか〉へ続く

（野澤 亘伸／Webオリジナル（外部転載））