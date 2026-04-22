マンダリン オリエンタル 東京で春限定、日本各地から厳選した食材をふんだんに使用した彩り豊かなビュッフェを
◆マンダリン オリエンタル 東京で春限定、日本各地から厳選した食材をふんだんに使用した彩り豊かなビュッフェを
マンダリン オリエンタル 東京のインターナショナル ダイニング「ヴェンタリオ」にて、春の訪れが感じられる「スプリングブッフェ」を開催中。期間は5月31日（日）まで。
世界各国の料理と和のテイストが調和し、季節の魅力が最大限に引き出されている。国産食材をふんだんに取り入れたビュッフェには、見た目にも華やかなメニューが揃っているので、春のお出かけに取り入れてみては。
この記事の要約レポート
・マンダリン オリエンタル 東京「ヴェンタリオ」で、春限定の「スプリングブッフェ」を5月31日まで開催
・日本各地の食材を中心に、世界各国の料理と和の要素を融合した華やかなメニューが揃う
・カーヴィングステーションでは、平日は英国風ローストポーク、週末・祝日は国産牛ローストビーフを提供
・注目メニューは桜海老とシラスを使ったオレキエッテなど、春の味覚を活かした料理
・アスパラガス料理やレモンタルト、抹茶スイーツなど、見た目にも春らしいデザートも充実
・ソムリエ厳選ワインを好きなだけ楽しめる「ワインブッフェ」（別料金）も用意され、贅沢なひとときを演出
切りたてを味わえるカーヴィングステーションのお肉
その場で切り分けていただくカーヴィングステーションに注目。平日と週末・祝日で異なるメニューが展開されるので、気になるメニューに合わせて来店するのもおすすめ。
平日は、外は香ばしく中はしっとりとした食感が特徴の「英国風 ローストポーク ハニーマスタードソース」。じっくりと焼き上げられているので、噛むほどに肉の持つ味わいが感じられる。英国風ハニーマスタードソースをかけて召し上がれ。
週末・祝日には、「国産牛のローストビーフ」が登場。低温で火入れされたローストビーフは、赤身のうまみが引き出され、国産牛のジューシーな味わいが口いっぱいに広がる。
必食のイチオシメニューは春の味覚が主役！
今回のビュッフェの中でもイチオシのメニューは、「ブロッコリーニ 桜海老とシラスのオレキエッテ」。イタリア・プーリア州を代表する耳型のパスタである「オレキエッテ」に旬の桜海老、シラスの風味にブロッコリーを合わせた1品。イタリア伝統のパスタと日本の海の幸のハーモニーを味わって。
また、卵黄を春らしくミモザの花に見立てた「アスパラガスと生ハムのミモザスタイル ハーブオイル フランス風アレンジ」は、みずみずしいアスパラガスが主役に。デザートには、ホールで提供される爽やかな「レモンタルト」やなめらかなクリームと抹茶ビスケットの食感の対比が楽しい「抹茶ビスケットとクリーム」もおすすめ。
ソムリエチーム厳選のワインをビュッフェスタイルでお好きなだけ
数々の受賞歴を誇る、マンダリン オリエンタル 東京のソムリエチームが世界各国から厳選したワインをビュッフェスタイルで楽しめる「ワインブッフェ」の追加が1人当たり6,578円にて可能。その日の気分や好みによって、自分好みのワインを見つけてみては。また、ワインだけではなく生ビールやカクテル、ノンアルコールドリンクもお好きなだけ楽しめるので、開放感あふれる店内で贅沢なひとときを過ごせること間違いなし。
この季節限定で、桜と抹茶が織りなす爽やかなカクテル「グリーン ブロッサム」もご用意。ノンアルコールもあるので、ビュッフェと一緒にドリンクからも春を感じられる。
◆ビュッフェの会場は？
マンダリン オリエンタル 東京が織りなす食と世界の旅へ、彩り豊かなダイニング
三越前駅から直結のマンダリン オリエンタル 東京内、25mにおよぶ吹き抜けが印象的なダイニング。さまざまな国の食文化にふれた経験を持つシェフによる独自のインスピレーションにより生まれる、繊細で彩り豊かなインターナショナル料理が楽しめる。まるで世界を旅する感覚に誘われるような、驚きと発見に満ちた食の時間へ。
マンダリン オリエンタル 東京のインターナショナル ダイニング「ヴェンタリオ」にて、春の訪れが感じられる「スプリングブッフェ」を開催中。期間は5月31日（日）まで。
世界各国の料理と和のテイストが調和し、季節の魅力が最大限に引き出されている。国産食材をふんだんに取り入れたビュッフェには、見た目にも華やかなメニューが揃っているので、春のお出かけに取り入れてみては。
・マンダリン オリエンタル 東京「ヴェンタリオ」で、春限定の「スプリングブッフェ」を5月31日まで開催
・日本各地の食材を中心に、世界各国の料理と和の要素を融合した華やかなメニューが揃う
・カーヴィングステーションでは、平日は英国風ローストポーク、週末・祝日は国産牛ローストビーフを提供
・注目メニューは桜海老とシラスを使ったオレキエッテなど、春の味覚を活かした料理
・アスパラガス料理やレモンタルト、抹茶スイーツなど、見た目にも春らしいデザートも充実
・ソムリエ厳選ワインを好きなだけ楽しめる「ワインブッフェ」（別料金）も用意され、贅沢なひとときを演出
切りたてを味わえるカーヴィングステーションのお肉
その場で切り分けていただくカーヴィングステーションに注目。平日と週末・祝日で異なるメニューが展開されるので、気になるメニューに合わせて来店するのもおすすめ。
平日は、外は香ばしく中はしっとりとした食感が特徴の「英国風 ローストポーク ハニーマスタードソース」。じっくりと焼き上げられているので、噛むほどに肉の持つ味わいが感じられる。英国風ハニーマスタードソースをかけて召し上がれ。
週末・祝日には、「国産牛のローストビーフ」が登場。低温で火入れされたローストビーフは、赤身のうまみが引き出され、国産牛のジューシーな味わいが口いっぱいに広がる。
必食のイチオシメニューは春の味覚が主役！
今回のビュッフェの中でもイチオシのメニューは、「ブロッコリーニ 桜海老とシラスのオレキエッテ」。イタリア・プーリア州を代表する耳型のパスタである「オレキエッテ」に旬の桜海老、シラスの風味にブロッコリーを合わせた1品。イタリア伝統のパスタと日本の海の幸のハーモニーを味わって。
また、卵黄を春らしくミモザの花に見立てた「アスパラガスと生ハムのミモザスタイル ハーブオイル フランス風アレンジ」は、みずみずしいアスパラガスが主役に。デザートには、ホールで提供される爽やかな「レモンタルト」やなめらかなクリームと抹茶ビスケットの食感の対比が楽しい「抹茶ビスケットとクリーム」もおすすめ。
ソムリエチーム厳選のワインをビュッフェスタイルでお好きなだけ
数々の受賞歴を誇る、マンダリン オリエンタル 東京のソムリエチームが世界各国から厳選したワインをビュッフェスタイルで楽しめる「ワインブッフェ」の追加が1人当たり6,578円にて可能。その日の気分や好みによって、自分好みのワインを見つけてみては。また、ワインだけではなく生ビールやカクテル、ノンアルコールドリンクもお好きなだけ楽しめるので、開放感あふれる店内で贅沢なひとときを過ごせること間違いなし。
この季節限定で、桜と抹茶が織りなす爽やかなカクテル「グリーン ブロッサム」もご用意。ノンアルコールもあるので、ビュッフェと一緒にドリンクからも春を感じられる。
◆ビュッフェの会場は？
マンダリン オリエンタル 東京が織りなす食と世界の旅へ、彩り豊かなダイニング
三越前駅から直結のマンダリン オリエンタル 東京内、25mにおよぶ吹き抜けが印象的なダイニング。さまざまな国の食文化にふれた経験を持つシェフによる独自のインスピレーションにより生まれる、繊細で彩り豊かなインターナショナル料理が楽しめる。まるで世界を旅する感覚に誘われるような、驚きと発見に満ちた食の時間へ。