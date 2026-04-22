ボートレース若松のG3オールレディース「サッポロビールカップ」が、きょう22日に開幕する。

何回も練習を重ねてきた水面で初の頂点を目指す。米丸乃絵（24＝福岡）にとって若松は思い入れのあるレース場。2023年6月22日のG3オールレディースでデビュー初の優勝戦進出を果たした。

「若松は最近活躍できていないけど、久しぶりに優出したい。ペラとかは分かってはいなくて、いつも違う感じ。でも、練習している水面なので、水面だけに自信があるって感じです」

今期勝率は6.66と2期連続のA1級は決定的だ。地力を確実に上げているだけに、初優勝はもう夢ではない。今回引いた47号機は前操者の動きこそ一息だったが、前検日の動きは決して悪くなかった。

「足合わせの感じは悪くなくて、池（千夏）さん、（川野）芽唯さん、（池田）奈津美さんより分が良かった。回り足が良さそう。スタートもしっかり行けていた」

前検としては悪くない。この感触なら本人向きの足にも仕上げていけそうだ。初日は6Rに6号艇と12Rドリーム戦に4号艇で登場する。まずはしっかり結果を出して、V獲りに向けて好発進を切りたい。