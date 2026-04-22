STARTO ENTERTAINMENTは22日、公式サイトなどでtimelesz菊池風磨（31）がのどの不調で一定期間、活動を休止すると発表した。以下は発表全文。

「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、弊社契約タレント菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。

喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。

日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。

何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます」

グループは昨年2月に新メンバー加入後、8人体制2枚目となる新アルバム「MOMENTUM」リリースが今月29日に控えている。フジテレビ系冠番組「タイムレスマン」は今月からゴールデン帯に昇格。17日に初回放送を終えたばかり。個人としても、フジ系「何か“オモシロいコト”ないの？」、日本テレビ系「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−」などレギュラー番組を抱えている。