＜退会なら「5万払え！」＞「古株ママ怒ってるよ〜」私が悪者なの？徹底的に戦う覚悟【第5話まんが】
私（エトウカナ、30代）は夫（トモキ、40代）と小4の息子（ダイキ）との3人暮らし。息子の希望でAという野球の強豪チームに入会し、私は親会という親のサポート組織で子どもたちの送迎や買い出しなどの役割を担っていました。しかしレギュラーになれなかった息子は一気に野球への熱が冷め、わずか数か月で退会を決めます。私は親会に退会することを知らせると、代表（アイダ、40代）と副代表（イノウエ、30代）から休会中の送迎や差し入れ費用として5万円を要求されたのです。
5万円の請求を疑問に思った私。代表らに請求された金額の内訳も何もわからず支払うことはできません。夫ともよく相談して、私たちは「支払う必要はない」と意見が一致しました。私は何を返信しても面倒事になりそうだと思い、一旦返事は保留にしていました。
そんななか、Aに所属しているママ友と偶然スーパーで会いました。
「代表と古株のママたちがあの辞め方はないって怒っている」と言われました。「これはしっかり解決しなければ」と、代表と副代表のグループにメッセージを送ったのです。
退会後、代表と副代表から突然「送迎費や差し入れ費として5万円払え」とLINEが届きました。
夫は「払う必要はない」と言う一方、Aに所属しているママ友からは「代表と古株のママたちがあの辞め方はないって怒っている」と教えてくれました。
納得のいかない私が代表らに会則や内訳を求めても「大人としての問題」などと責められ、話が噛み合いません。
退会したのにトラブルになるなんて、どうにもならない状況に追い込まれた気分です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
5万円の請求を疑問に思った私。代表らに請求された金額の内訳も何もわからず支払うことはできません。夫ともよく相談して、私たちは「支払う必要はない」と意見が一致しました。私は何を返信しても面倒事になりそうだと思い、一旦返事は保留にしていました。
そんななか、Aに所属しているママ友と偶然スーパーで会いました。
「代表と古株のママたちがあの辞め方はないって怒っている」と言われました。「これはしっかり解決しなければ」と、代表と副代表のグループにメッセージを送ったのです。
退会後、代表と副代表から突然「送迎費や差し入れ費として5万円払え」とLINEが届きました。
夫は「払う必要はない」と言う一方、Aに所属しているママ友からは「代表と古株のママたちがあの辞め方はないって怒っている」と教えてくれました。
納得のいかない私が代表らに会則や内訳を求めても「大人としての問題」などと責められ、話が噛み合いません。
退会したのにトラブルになるなんて、どうにもならない状況に追い込まれた気分です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙