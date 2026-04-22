いい姿勢を保つだけで免疫力が上がるワケとは！？【免疫力の話】

姿勢をよくするだけでも免疫力に効果あり

正しい姿勢で免疫力アップ

ご高齢でも背筋がピンとして姿勢のよい人は、それだけで若々しく、活力に満ち溢れているように見えますよね。じつはこれ、見た目の印象だけではないんです。きれいに背筋の伸びた正しい姿勢は免疫力を高め、若々しさを保つ効果があることがわかってきたのです。

反対に、猫背ぎみで姿勢の悪い人が年齢以上に老けて見えたり、疲れて見えたりするのもこのせい。悪い姿勢が常態化することで全身の血流が悪化し、その結果体温が下がって免疫力も低下させてしまうのです。

また、背中が丸まって頭が前に突き出た体勢はバランスが悪く、首や背中にかかる負担も大きいため、おもに首周辺のリンパの流れを停滞させる原因にもなります。

これにより体は疲労物質が溜まりやすい状態となり、実際に疲れを感じやすく、また疲れがとれにくくなることもわかっています。

悪い姿勢は一度クセがついてしまうと、改善するのは容易ではありません。普段から猫背になっていないか、頭が肩より前に出ていないか、自分の姿勢をつねに意識することが大切です。

とくに仕事や勉強で座っているときは、気づかないうちに猫背になってしまいがち。こまめなセルフチェックを心がけ、美しく免疫力も高めてくれる理想の姿勢を目指しましょう！

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』