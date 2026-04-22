薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、23日未明から昼過ぎにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

鹿児島地方気象台によりますと、23日には前線や低気圧が九州南部を通過する見込みです。

この前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

薩摩、大隅地方では、23日未明から昼前にかけて、種子島・屋久島地方では、昼過ぎにかけて、局地的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は、大雨警報が発表される可能性があります。

23日に予想される1時間雨量は多い所で、薩摩、大隅地方で40ミリ、種子島・屋久島地方で50ミリです。

23日午前6時までに予想される24時間雨量は多い所で、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で80ミリ、その後、24日午前6時時までの24時間には、薩摩、大隅地方で80ミリ、種子島・屋久島地方で100ミリです。

気象台、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意を呼び掛けています。

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