Travis Japan松田元太、忍者姿でシュールに合いの手「忍者めし」新CM
【モデルプレス＝2026/04/22】Travis Japanの松田元太がCMキャラクターを務める「忍者めし」の新TVCM「忍者めしだけ篇」「お好きですか？篇」2種類が4月25日より全国放映開始。両CMともに、合唱団に扮した現代忍者に囲まれる中、直立したまま佇む姿で登場し、合いの手で印象的なフレーズを響かせている。
【写真】27歳STARTOアイドル、忍者姿でシュールに合いの手入れる新CM
今回の新CMでは、これまでのダンスシリーズとは異なり、松田が直立した状態で登場。合唱団に扮した現代忍者の中心に佇み、絶妙な間で合いの手を入れる構成。シュールな松田の立ち位置、合いの手、表情に思わずクスッと笑ってしまうCMに仕上がっている。
「忍者めしだけ」篇では、合唱団の歌に対して「そらそうだ」「何べんも言うな」とツッコミを入れる構成。絶妙な間で差し込まれる一言と、独特な表情が印象的。「お好きですか？」篇では、呼びかけに呼応するコール＆レスポンス型のスタイルで展開。「好きだ」と合いの手を入れるシーンでは、忍者めし好きを公表している松田ならではの、忍者めしへの愛を感じさせるような自信あふれる表情が見られる。絶妙な間で差し込まれる合いの手や、表情、声のイントネーション、現代忍者に囲まれながら1人だけ合いの手をいれる構図は見どころ。これまでのアクティブなシリーズとは異なるシュールな展開となっている。
今回の撮影では、袋の中から忍者めしをノールックで1粒つまむシーンに挑戦し、正確につまむためにテイクを重ねる場面も。一方で表情の演技では「忍者めしだけ篇」では“控えめにツッコミを入れる表情”を、「お好きですか？篇」では“愛情をかみしめるような表情”が求められたが、それぞれ一発で表現。撮影はスムーズに進行した。撮影の合間や本番でも実際に忍者めしを口にするシーンが多く、気づけば撮影中にかなりの量を食べていた様子も印象的だった。（modelpress編集部）
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【写真】27歳STARTOアイドル、忍者姿でシュールに合いの手入れる新CM
◆松田元太、合唱団に囲まれるシュールな新CM
今回の新CMでは、これまでのダンスシリーズとは異なり、松田が直立した状態で登場。合唱団に扮した現代忍者の中心に佇み、絶妙な間で合いの手を入れる構成。シュールな松田の立ち位置、合いの手、表情に思わずクスッと笑ってしまうCMに仕上がっている。
◆松田元太、撮影合間や本番にかなりの量の「忍者めし」食べる
今回の撮影では、袋の中から忍者めしをノールックで1粒つまむシーンに挑戦し、正確につまむためにテイクを重ねる場面も。一方で表情の演技では「忍者めしだけ篇」では“控えめにツッコミを入れる表情”を、「お好きですか？篇」では“愛情をかみしめるような表情”が求められたが、それぞれ一発で表現。撮影はスムーズに進行した。撮影の合間や本番でも実際に忍者めしを口にするシーンが多く、気づけば撮影中にかなりの量を食べていた様子も印象的だった。（modelpress編集部）
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