メドレー<4480.T>は３月２３日につけた年初来安値１７１５円を底に戻り歩調に転じているが、きっかけとなったリクルートメディカルキャリア（ＲＭＣ）の全事業承継による成長性への貢献を考慮すると更なる上値余地が期待できる。



３月２７日の発表によると、医師・薬剤師の採用支援サービスを提供するＲＭＣ社の全事業を８月３日付で取得する。承継事業の２５年３月期の売上高は２６億５８００万円、親会社へのロイヤルティー費用を調整したＥＢＩＴＤＡは３億６１００万円だが、株式譲渡実行日は８月３日で最繁忙期を含まないため、２６年１２月期業績への影響はＥＢＩＴＤＡで約３億円のマイナスと予想している。



ただ、ＲＭＣ社取得により、同社は医師６万件超、薬剤師７万件超の累計登録者及び約１万件の顧客事業所を得ることになり、シナジーが期待できる。今後は、医師・薬剤師向けダイレクトリクルーティング（ＤＲ）推進や病院など向けにＤＸを活用した人事業務のＢＰＯの立ち上げなどが期待でき、業績への貢献は大きいだろう。



会社側によると２６年１２月期は営業利益２９億５０００万円（前期比３７．２％増）を予想。また、ＲＭＣ事業がフル寄与する２７年１２月期には営業利益で４０億円強を見込む調査機関もある。株価は今後、中期的な成長を織り込むステージへと向かいそうだ。なお、５月１３日に第１四半期決算の発表を予定している。（仁）



出所：MINKABU PRESS