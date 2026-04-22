5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本語吹替版声優として、阪口周平、内田雄馬、山寺宏一、駒塚由衣らの参加が発表され、あわせて日本語吹替版予告が公開された。

参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』アクション満載のファイナル予告＆新アート公開

本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館に帰ってくる。

キャスリーン・ケネディに代わり、ルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニが製作総指揮を務め、『アイアンマン』のジョン・ファヴローが監督を務める。ドラマシリーズ『マンダロリアン』に続き、ペドロ・マスカルが主人公のマンダロリアンを演じる。

『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』でのダース・ベイダーの死後、新共和国の統治が行き届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた銀河を舞台に描かれる本作。元反乱軍の士官から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受け、驚くべき運命に立ち向かうことになる主人公マンダロリアン役は、長年マンダロリアンの冒険を見守り続けてきた阪口が続投する。『スター・ウォーズ』劇場公開作で主人公を演じることについて阪口は「ただただ嬉しい！ 全方位に自慢できるレベルです。劇場版の発表があってから僕自身とても楽しみにしていました。無事収録も終え、後は皆様に観て頂くだけです！」と喜びを告白。さらに阪口は、普段は口数が少ないクールなマンダロリアンが、過保護なほどの親心をみせてしまうほどのかわいさを持つイタズラ好きな食いしん坊グローグーについて、「“お父ちゃん大好き”感があふれ過ぎていて抱きしめたくなるシーンが満載なのでお楽しみに！ “グローグー＆その保護者”もとい『マンダロリアン＆グローグー』を楽しみに待っていて下さい！」と語っている。

900年以上生きた伝説のジェダイ・ヨーダと同じ種族で、強大なフォースを秘めているがゆえに帝国軍残党に狙われるグローグー。そんな彼を守りたいマンダロリアンは「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」と愛ゆえの葛藤を抱えている。そんなマンダロリアンに依頼を持ちかける張本人、シガニー・ウィーバー演じる元帝国軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役に駒塚が決定。ダース・ベイダー率いる帝国軍の壊滅に貢献した彼女が、なぜマンダロリアンに帝国軍の残党の一掃を依頼したのか。駒塚はウィーバーの吹き替えを『ゴーストバスターズ』シリーズでも歴任している。

そして、巨大な斧を武器にマンダロリアンを絶体絶命のピンチに追い込む筋骨隆々のハット族ロッタ・ザ・ハット役を担当するのは、『WIND BREAKER』の桜遥役や、『ブルーロック』の御影玲王役で知られる内田。“伝説のジェダイ”ルーク・スカイウォーカーをも苦しめた、裏社会の絶対的な権力者ジャバ・ザ・ハットの息子・ロッタについて「頭の中にはイメージがありました。今回は吹替ですから、原音のロッタのニュアンスを丁寧に確認しながら収録に臨もうと思っていました」とアフレコを振り返った。さらに「アクションシーンは今作の大きな魅力だと感じています。マンダロリアンはもちろん、ハット族の格闘もかなり迫力があります。身体おおきいですからね……。ぜひ、劇場で楽しんでいただきたいです！」と注目してほしいポイントを明かした。

しがない商店の店長にして、裏社会にも精通した情報屋ヒューゴー役には山寺が決定。過去にテレビ版の『スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲』でハン・ソロの吹き替えを担当したが、劇場公開作への出演は初となる山寺は「『スター・ウォーズ』に声優として参加するのは『帝国の逆襲』のハン・ソロ以来2度目です。新しい作品が公開されるたび、魅力的なキャラクターが登場するたびに『出演したい！』と思っていたので、オファーを頂きとても嬉しかったです」とコメントした。

1977年に劇場公開作1作目『新たなる希望』が公開され、『スター・ウォーズ』が映画史に名を刻む過程をリアルタイムで目撃してきた山寺は「ものまねが好きなので、ダース・ベイダー、R2-D2、チューバッカの声、ライトセーバーの音で『1人SWごっこ』をしていた思い出もあります」と、自身にとっても思い出深い作品であることを告白。そして、演じるヒューゴーについては「腕4本を使って器用に調理をするユニークな屋台のオッサンです。マンダロリアンにタレ込むキャラクターですが、グローグーに負けない可愛いさも持ってると思うので、是非登場を楽しみにして下さい！」とその魅力を明かした。

そのほか、ダース・ベイダー率いる銀河帝国と激しい戦闘を繰り広げてきた元反乱軍の戦士ゼブ役を稲葉実が続投。さらにハット族の双子のギャング、悪名高い犯罪王ジャバ・ザ・ハットのいとこであるハット・シスター役に上田燿司、ハット・ブラザー役に乃村健次、ドロイド修理に長けた小さな種族アンゼラ人役に梅田貴公美が決定した。

公開された日本語吹替版予告は、マンダロリアンとグローグーの親子の絆に焦点を当てた内容となっており、日本語吹替版キャストの演技を聞くことができる。

（文＝リアルサウンド編集部）