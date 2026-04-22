BE:FIRST・MANATO＆SOTA、Aile The Shotaとの3人によるユニット・ShowMinorSavageの新曲をラジオで深掘り
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜24時～25時に放送中の番組『MILLION BILLION』（ナビゲーター：BE:FIRST）。BE:FIRSTがネクストステージへと突き進むべく、いい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていくプログラムだ。
4月25日のオンエアは、BE:FIRSTのMANATO、SOTAが担当。4月のメッセージテーマ「新発見！新体験！」をめぐるトーク、後半にはゲストにAile The Shotaを迎えたスペシャルトークの二部構成で届ける。
■ShowMinorSavageの新曲「ROMEO」制作秘話を3人が語る！
前半では、「新発見！新体験！」をテーマに、最近出会った人やハマっている作品、思わず人にすすめたくなるモノ・コトについてMANATO、SOTAがトーク。リスナーから届いた“新生活の発見”にまつわるメッセージも紹介しながら、最近観て印象に残った作品の話題や、使ってみて驚いた家電の話など、プライベートなエピソードも。
そして後半からは、2ndアルバム『REAL POP 2』をリリースし、全国ツアーを展開中のAile The Shotaが登場。MANATO、SOTA、Aile The Shotaの3人によるユニット・ShowMinorSavageの新曲「ROMEO」を深掘りする。
「ROMEO」は、3月開催の大型音楽プロジェクト「D.U.N.K.」で初披露され、注目を集めた1曲。番組では、楽曲制作の裏側を語るほか、“その日のうちに全体像が見えた”というスピード感あふれる制作過程や、3人が「過去1くらいの満足感」と振り返る手応えについても明かす。
そして番組内では、新曲「ROMEO」のラジオ初オンエアも実施される。放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。また、番組のポッドキャストでは、ここでしか聞けない特別版のエピソードが配信される。
■番組情報
J-WAVE（81.3FM）『MILLION BILLION』
04/25（土）24:00～25:00
ナビゲーター：BE:FIRST・MANATO、SOTA
ゲスト：Aile The Shota
■関連リンク
番組サイト
https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/
番組Podcast
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/17111e6d-de18-4547-88a3-d323999400f3/