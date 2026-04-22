22日10時現在の日経平均株価は前日比121.71円（0.21％）高の5万9470.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は257、値下がりは1278、変わらずは34と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を238.14円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が217.22円、キオクシア <285A>が43.18円、ＴＤＫ <6762>が24.64円、中外薬 <4519>が15.39円と続く。



マイナス寄与度は116.66円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が42.24円、コナミＧ <9766>が25.14円、豊田通商 <8015>が23.33円、トヨタ <7203>が14.25円と続いている。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、鉱業、サービス、パルプ・紙と続く。値下がり上位には輸送用機器、繊維、卸売が並んでいる。



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