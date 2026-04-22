timelesz菊池風磨、喉の不調で一定期間活動を休止「治療に専念」【コメント全文】
timeleszの菊池風磨（31）が、喉の不調により一定期間活動を休止することが22日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトで発表された。数週間の休養期間を設け、治療に専念する。
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
サイトでは「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
続けて「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」と説明。「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。
ファンや関係者に向けて「多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とし「何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます」と記した。
■コメント全文
弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）に関するご報告
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。
喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます。
2026年4月22日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
サイトでは「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
ファンや関係者に向けて「多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とし「何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます」と記した。
■コメント全文
弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）に関するご報告
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。
喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます。
2026年4月22日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT