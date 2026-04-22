再ブレイクのnobodyknows+、8年ぶりの新曲「ファイラゲーン」配信リリース
ヒップホップグループ・nobodyknows+が、8年ぶりの新曲となる「ファイラゲーン」を配信リリースした。
【動画】nobodyknows+「ココロオドル」THE FIRST TAKEより
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』での代表曲「ココロオドル」の一発撮りパフォーマンスが7000万回再生を超え、再注目されているnobodyknows+。新曲「ファイラゲーン」は、2017年12月にリリースしたアルバム『THE FIVE WAYS』収録曲以来、同グループにとって約8年ぶりの新曲となる。
今年のTBS系列野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲となっており、疾走感あふれるトラックと、スタジアムでの激闘や興奮を連想させるリリックで構成されている。タイトルの「ファイラゲーン」は歌詞にある「Fight Again」のこと。野球シーズン到来とともにフルバージョンの配信を待ちわびる声が多く届いていた中、配信リリースとなった。
【動画】nobodyknows+「ココロオドル」THE FIRST TAKEより
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』での代表曲「ココロオドル」の一発撮りパフォーマンスが7000万回再生を超え、再注目されているnobodyknows+。新曲「ファイラゲーン」は、2017年12月にリリースしたアルバム『THE FIVE WAYS』収録曲以来、同グループにとって約8年ぶりの新曲となる。
今年のTBS系列野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲となっており、疾走感あふれるトラックと、スタジアムでの激闘や興奮を連想させるリリックで構成されている。タイトルの「ファイラゲーン」は歌詞にある「Fight Again」のこと。野球シーズン到来とともにフルバージョンの配信を待ちわびる声が多く届いていた中、配信リリースとなった。