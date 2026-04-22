◇プロ野球セ・リーグ 広島2−1ヤクルト(21日、マツダスタジアム)

広島はヤクルトに接戦で勝利。勝利に貢献したベテラン2人がお立ち台でファンをわかせました。

首位ヤクルトを本拠地に迎えた一戦。4回、1死1、2塁から5番の秋山翔吾選手がライトへのタイムリーで先制。なおも続く好機で今季初スタメンの野間峻祥選手が犠牲フライで、吉村貢司郎投手から2点を奪いました。秋山選手は7球、野間選手は9球粘っての一打でした。

秋山選手は、「ここで回ってきたかと。ここで打てないと出ている意味がないと思っていたので、粘って最後はいいところに落ちてよかった」と笑顔。野間選手は、今季初スタメンでのお立ち台で「お久し振りです」とファンに挨拶し、スタンドがわきます。「いい結果になってよかった。次はヒットになるように頑張ります」と話しました。

この日は森下暢仁投手が7回1失点の力投。秋山選手は「僕と野間はナイターを守るのが今年初めてだった」と明かし、スタンドの笑いを誘います。「2人でそこだけは足を引っ張らないようにと言っていて、野間の方にはたくさんボールがいっていて、頑張ってほしいなと思っていたんですけれど、暢仁がしっかり締めてくれていたので、応えられてよかったです」と話し、ともにお立ち台に上がった右腕をたたえました。

チームはこれで連敗を3でストップ。38歳の秋山選手、33歳の野間選手とベテラン陣の奮起で勝利をもたらしました。開幕から若い選手たちが多く出場することには、「勢いというか、すごい試合の空気を変えてくれる存在」と野間選手。それでも、「僕たちもまだまだ負けないように頑張ります」と力を込めました。