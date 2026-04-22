STARTO ENTERTAINMENTは22日、公式サイトなどでtimelesz菊池風磨（31）がのどの不調で一定期間、活動を休止すると発表した。

発表では「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告。「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」と記載された。

事務所関係者によると、休養期間は数週間程度を見込んでおり、復帰の時期は医師の判断に基づいて決定するという。

事務所内でも多忙を極めるタレントの1人で、個人としてもグループとしても活躍の場が続いている。グループは昨年2月に新メンバー加入後、8人体制2枚目となる新アルバム「MOMENTUM」リリースが今月29日に控えている。フジテレビ系冠番組「タイムレスマン」は今月からゴールデン帯に昇格。17日に初回放送を終えたばかり。

個人としても、フジ系「何か“オモシロいコト”ないの？」、日本テレビ系「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−」などレギュラー番組を抱えている。

◆菊池風磨（きくち・ふうま）1995年（平7）3月7日、東京生まれ。08年4月入所。11年11月、Sexy ZoneとしてCDデビュー。慶大総合政策学部卒。血液型A。