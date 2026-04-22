Image: Grateful Import

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

刃物はメンテナンス命だとは、頭では分かっているんです。でも、簡単に綺麗に研げるわけではないから、つい敬遠してしまいがちなんですよね。

しかし、職人の勘を「構造」で代替するギミック感あふれる道具があるとしたらどうでしょう。今回は、面倒な家事を没頭できる趣味へと変えるシャープナー「刃之匠 SJ5325M」をご紹介します。

職人の勘をロジカルに再現

Image: Grateful Import

プロの現場でも長年の課題とされてきたのが、研ぐ際の角度の維持だと言われています。わずかな手元のブレが刃先の精度を損なう原因になりますが、この属人的な課題をメカニカルなアプローチでクリアしたのが「刃之匠 SJ5325M」なんです。

本製品は、デュアルガイドロッド構造によって研削アームの軌道を一定に保つ仕様を採用。テーブル固定式のクランプが対象物を強固にホールドするため、作業中に刃が動く心配もなく、均一に刃物を研げます。

Image: Grateful Import

さらに特筆すべきは、刃角を8〜30°の範囲で無段階に調整でき、その角度を正確に記録・再現できる点。人の勘に頼らず、数値に基づいたチューニングを行える構造は、道具のポテンシャルを限界まで引き出したいギミック好きの心をくすぐるのではないでしょうか。

デスクに組み立てる「精密機器」

Image: Grateful Import

そのメカニカルな佇まいから大掛かりな機材を想像しがちですが、設置面積は意外なほどコンパクトです。

幅155mm、奥行き216mmというサイズ感は、デスクの片隅やキッチンのわずかなスペースにも収まるよう設計されています。

Image: Grateful Import

また、本体を自ら六角レンチで組み上げるプロセスも、所有欲を満たす演出の一つ。パーツを一つずつ組み合わせて精密な機構を完成させる工程は、さながらプラモデルを組み立てるような楽しさがあるのだとか。

慣れれば2分ほどでセットアップが完了するため、使いたい時にすぐ自分だけの作業場を用意できます。これまでは単なるメンテナンスだった包丁研ぎの時間を、機材を操り刃物と対話する没頭時間へとアップデートしてくれそうです。

家中の刃物をチューニングし、確かな達成感を味わう

Image: Grateful Import

「刃之匠 SJ5325M」は、包丁からアウトドアナイフ、ハサミに至るまで、クランプに固定でき、さまざまな刃物に対応する汎用性を備えています（※蛤刃は除く）。

付属のダイヤモンド砥石は4種類の番手が揃っており、硬い鋼材や刃こぼれの修正もスムーズに行えます。

Image: Grateful Import

作業自体は、5分ほど。力を入れずとも食材にスッと刃が入る感動的な切れ味を取り戻したとき、単なる作業完了以上の達成感を味わえるはずです。

砥石自体の手入れが、消しゴムで擦るだけという手軽さも嬉しいところ。手持ちの道具をロジカルに管理し、常に最高のコンディションに整えておく。そんな「ガジェット感覚のチューニング」が、日々の暮らしに新たな楽しみをもたらしてくれるかもしれません。

【本格プロ仕様の鋭い切れ味へ】固定してスライドするだけ。刃之匠ダイヤモンド研ぎ器 15,840円 先着50名さま限定 超超超超早割34％OFF machi-yaで見る

>>【本格プロ仕様の鋭い切れ味へ】固定してスライドするだけ。刃之匠ダイヤモンド研ぎ器

Image: Grateful Import

Source: machi-ya