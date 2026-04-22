DeNAの勝又温史が6試合連続安打

プロ野球のDeNAは21日、本拠地で阪神に16-9で勝利した。「7番・左翼」で先発出場した勝又温史外野手は4打数3安打4打点の猛打賞で快勝に貢献。戦力外も経験した苦労人の活躍にファンは感激している。

5回に勝ち越しのセンター前タイムリーを放った勝又。7回には2点タイムリー、8回にもセンター方向に適時打を放った。両軍合計28本のヒットが出た一戦でチームに勢いを与えた。

スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが実際の映像を公開。「掴んだ勲章 歯を食いしばりたえてきた 勝又温史 あとは突き進むだけ。6試合連続安打＆3試合連続複数安打」と記した投稿に、ファンは感涙していた。

「勝又が活躍すると泣けてくるよ…」

「耐え抜いた末の勲章です」

「完全に覚醒しとるっ」

「プロ初猛打賞とか信じられないね」

「苦労人が報われるのは本当に嬉しい」

「ようやく報われそうで感動しました」

「漫画にして欲しい」

「この調子で頑張って」

25歳の勝又は2018年ドラフト4位で投手としてDeNAに入団。1軍登板のないまま21年オフに戦力外通告を受けた。育成契約を結び野手に転向。23年に支配下復帰した。25年にプロ初安打をマーク。今季は6試合の出場で打率.500、5打点と覚醒の兆しを見せている。



（THE ANSWER編集部）