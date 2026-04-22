インスタグラム更新

バレーボールSVリーグ女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が21日、自身のインスタグラムを更新。ファッション誌への登場を報告し、モデル顔負けの写真を投稿するとファンの間に反響が広がった。

魅力が溢れ出た。茶色のノースリーブトップスにデニムのワイドパンツを合わせた野中。右手にはバレーボールシューズを持ち、傍らにはバレーボールが置かれている。試合中の気迫あふれる表情とは対照的な、洗練された一枚に仕上がっている。

21日に更新したインスタグラムで複数の写真や動画を公開。「Safari 5月号に出させて頂きました インタビュー記事も掲載されているので、是非ご覧ください」とつづった投稿に、ファンは熱視線を送った。

「めっちゃ可愛い」

「素敵過ぎます」

「るいちゃん美しすぎます」

「全然イメージ違う もうモデルにスカウトされるかも」

「かなりイメチェンしましたね」

「普通にモデルと言っても違和感ないです」

「控えめに言って最高です！」

「え！ 野中瑠衣さんですよね？ 一瞬誰かと思いました」

秋田県出身の野中は177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表に初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。今年は代表からは外れている。



（THE ANSWER編集部）