「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は２２日、公式サイトで、ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨がのどの不調のため一時活動を休止することを発表した。収録済みの出演番組などは予定通り放送される。

同社はこの日、菊池について「喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とした。

活動休止期間については「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と、１か月弱を予定していることを説明した。

菊池は、グループの冠番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（日テレ系）、「タイムレスマン」（フジ系）だけでなく、フジ系「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜０時１５分）や、テレ朝系「騒音上等！！音鳴り部」（不定期放送）、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「菊池風磨 ｈｏｕｒｓｚ」など個人でもレギュラー番組を多数抱えている。

４月７日からは自身初の音楽番組ＭＣとなる日テレ系「夜の音 ―ＴＯＫＹＯ ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＭＵＳＩＣ―」（火曜・０時２４分）がスタートしていた。関係者によると既に収録済みの各局の出演番組は、予定通り放送される見通しという。

◆発表全文

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。

喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。

日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。

何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます。