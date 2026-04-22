タレントの新山千春（４５）が、再婚した夫との２ショットを披露した。

２２日までにインスタグラムを更新し、「ＹｏｕＴｕｂｅコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは 中尾明慶さん」と俳優の中尾明慶が撮ったという写真を掲載。

「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！」と喜び、「撮影してくださる中尾さんを撮影せずにはいられなかったーー」と中尾とのショットも。

「久しぶりにＹｏｕＴｕｂｅでコラボさせていただいたので中尾さんのチャンネルもぜひみてね！！」と明かし、「ランクル７０カスタム動画です！」とつづった。

１４歳年下の夫は、長髪でワイルドな雰囲気。フォローからは「幸せそう」「いいなぁー」「素敵な夫婦ですね」「いいね」との声が上がった。

新山は２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）やＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。昨年１０月の投稿では、１９歳の長女・もあさんがダンサーを目指して渡米したと伝えた。