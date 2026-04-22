高橋成美、祖母の職業を明かす 小学3年生まで指導受ける
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。祖母の職業を明かした。
【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美
この日は「タメになる習い事発表会SP」と題してトークを展開。高橋は「経験した習い事」として、太極拳、バレエ、ピアノ、ダンス、表情トレーニング、ランニングなど15個を挙げていた。
共演者が、習字の習い事についてトークしていたところで「私も小学3年生まで書道やっていました」と告白。「祖母が習字の先生で、それこそ私もスケートをもうやっていたので、サインを上手に書きたくて習ってたんですけど」と説明。続けて「習字含めて、やっているすべての習い事は、芸能界で活躍するため」と、きっぱり宣言していた。
【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美
この日は「タメになる習い事発表会SP」と題してトークを展開。高橋は「経験した習い事」として、太極拳、バレエ、ピアノ、ダンス、表情トレーニング、ランニングなど15個を挙げていた。
共演者が、習字の習い事についてトークしていたところで「私も小学3年生まで書道やっていました」と告白。「祖母が習字の先生で、それこそ私もスケートをもうやっていたので、サインを上手に書きたくて習ってたんですけど」と説明。続けて「習字含めて、やっているすべての習い事は、芸能界で活躍するため」と、きっぱり宣言していた。