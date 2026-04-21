とちぎテレビ

日光市の瀬高（※高＝はしごだか）哲雄市長は２１日の定例会見で、市の観光スポット・日光市霧降高原キスゲ平園地の駐車場を、６月１日から有料化すると発表しました。設備の維持管理のほか、ポイ捨てされたゴミを処分する費用に対応するためだとしています。

日光市霧降高原キスゲ平園地は、毎年６月中旬から７月にかけてニッコウキスゲが黄色い花を咲かせる国内有数の群生地として知られています。また、１４４５段の「天空回廊」を上った先の展望台からの景色が美しい日の出が見られるスポットとしてＳＮＳで人気に火が付き、毎年多くの人が訪れています。

駐車場は園地に３カ所あり、普通車・バス・二輪車の区分で有料になります。（４～１１月）

普通車は４月・５月・９月は５００円、６月～８月、１０月・１１月は千円、バスは３千円、二輪車は５００円です。３０分以内の利用と１２～３月の期間は無料です。

有料化の理由は、今後増えると予想される維持管理費への対応、もう一つはポイ捨てされたごみを処分するための対応です。

２０１６年度には年間６万人台だった来訪者は、ＳＮＳの投稿をきっかけに、２０２４年度はおよそ３倍の１８万人以上に。管理する自然公園財団日光支部によりますと、人気に比例するように、ここ数年は飲食後のごみやタバコの投げ捨てなどが後を絶たないということです。

瀬高市長は「ここ数年で１つの観光資源としてかなり伸びてきている。しっかりと維持管理につなげていき、１人でも多くの人に訪れてほしい」と述べました。