◇ナ・リーグ カブス―フィリーズ（2026年4月21日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのフィリーズ戦に登板。2安打無失点で先発投手としての責任投球回の5回を投げきった。味方は5回に先制し、勝利投手の権利を得た。

危なげなく立ち上がった。初回、先頭のターナーを四球で出塁させたが、昨季ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーを初球の92.8マイル（約149.3キロ）直球で捕邪飛。二盗を許し、得点圏に走者を背負ったが、3番・ハーパーをスイーパーで三邪飛、レイズも93マイル（約149.6キロ）直球で二ゴロに仕留めて、スコアボードに0を入れた。

前回登板の15日（同16日）フィリーズ戦で6回3安打1失点、メジャー自己最多タイ11三振を奪う好投で今季初勝利を挙げた。奪三振ショーから中5日、同じチームを相手に今永は異なる投球を披露した。

2、3回と3者凡退。制球力のある直球を軸にスイーパー、スプリット、シンカー、カーブを効果的に織り交ぜ、打たせて取る投球を徹底した。4回1死、ハーパーから低め92.3マイル（約148.5キロ）直球で奪った見逃しが、この日最初の三振。テンポよく回を重ね、5回まで要した球数は63球だった。