グラビアアイドルの新田妃奈（26）が21日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的ランジェリーショットを投稿した。

4月29日に3rdDVD「甘美な誘惑」が発売予定。「ついにあと約1週間で、3rd DVD『甘美な誘惑』発売 今まででいちばんえ○○な作品です」と報告した。DVDで着用したとみられる布面積が極めて少なく、バストが一部しか隠れていない限界ギリギリな青いランジェリーショットを公開。「配信でも観れるのでチェックしてね スパイスビジュアルさんの会員さんはもう見れるみたいだね」と伝えた。

また、胸元を大胆に露出したノンショルダーの衣装をアップし「今日はめっちゃ暖かかったね すこしえ○○な私服写真」とつづり、93センチのバストがあらわに。「私服はsupremeとかも着ます ギャップだよね 居酒屋も安くてだいすき」と白のトップス＆キャップ姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「素敵でかわいい」「いいアングルだね〜」「エロ可愛い」「まさに甘美ボディー」「すんごい」「スゲー」「攻めてますねぇ」「どれもセクシーで際どい」「何処見て良いのか限界越えてますよ」「抱きしめたい」「私服もオシャレでセクシー」「ナイスダイナマイトセクシー」「かなり沼ります」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。