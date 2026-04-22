RIZINガールの花乃衣美優（26）が21日までに、自身のXを更新。ディズニーリゾートでの様子を報告した。

「プリプリな格好で行ったらマリーちゃんコーデにぴったりだった」と記し、胸元をチラリとのぞかせたデザインの白いミニワンピースにニーハイソックスを履いた“絶対領域”ショットを公開した。ディズニーキャラクター「マリー」のカチューシャをつけ、ぬいぐるみのひもを斜めがけ。チュロスも手にしたショットなどを公開した。

ファンやフォロワーからも「なにこれ可愛いの権化やん」「可愛すぎるょ〜」「似合ってる」「とっても美しー」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身。大学在学中にモデル活動を開始。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動。趣味はドライブ。身長160センチ。血液型O。