ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が21日に開幕。きょう22日の2日目からは本紙の名物コーナー「超イイ値」が始まる。担当の石丸秀典記者は白星スタートの今垣光太郎（56＝福井）で"故郷に錦"を狙う。

今節初の逃げを決めた今垣に余裕は感じられなかった。「4番とは足の差を感じました」とゴール前で福島勇樹に詰め寄られたこともあって、勝った心地がしなかったのも当然か。

迫られた相手の舟足を認める一方で、自身の舟足はどうか。前節の井上遥妃が節間に沈没、転覆と2回の事故で変調を来たし「数字ほどではない」と2連対率42.7％（前検時）に比例しない動きと断言する。それでも「起こしがダメで20％くらい」だった前検日からリング2本を交換したことで「10％くらいは良くなりました。整備士さんのおかげです」とスタッフに感謝の言葉を送った。

1日にして修正を果たして、後は宮島水面が味方してくれるだろう。2022年5月のSGオールスター以来とブランクは空いたが、02年にSGグラチャンを制し、19年の当大会Vと実績を残し「ムチャクチャ相性が良くて、ムチャクチャ雰囲気がいいです」とポジティブなコメントもうなずける。

今垣のモットーといえば“平常心”。既にマスターズチャンピオンを制しているだけに「気負いなくいけます」と肩の力は入っていない。息子の養成所入所もモチベーションとしている北陸の実力派が、2日目の2走は調整で上積みを得て勢いを加速させたい。

【石丸の買い目】10Rは6号艇に赤岩善生がいて、進入から難解。それでもコースは譲らない。枠なり位置から突き抜けを図る。＜5＞＜4＞、＜5＞＜1＞、＜5＞＜2＞流しを厚めに＜5＞全全20点で。前半1Rは＜3＞＜1＞、＜3＞＜2＞流し。

◇石丸 秀典（いしまる・ひでのり）1968年（昭43）8月16日生まれ、広島市出身。気持ちは常にルーキーのままでいるが、しっかりマスターズ世代の57歳。