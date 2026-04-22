元AKB48永尾まりや、キス寸前“近距離ショット”公開 イケメン格闘家の彼氏と沖縄満喫「キュンキュンしちゃいます」
交際中の元AKB48でモデル・俳優の永尾まりや（32）、格闘家の白鳥大珠（30）が20日、自身のインスタグラムをそれぞれ更新。沖縄旅行での“ラブラブ”2ショットを公開した。
【写真】「お似合いすぎます」永尾まりや＆イケメン格闘家・彼氏のキス寸前“近距離ショット” ※7枚目
永尾は「沖縄続編…」とつづり、カフェでくつろぐ2ショットや隣同士に座りそろってサングラスをかけたクールな2ショットなどをアップ。白鳥も「7年ぶりの沖縄」とつづり、永尾と過ごした沖縄旅行の様子や、キス寸前の“近距離ショット”など複数枚披露している。
真剣交際をする2人の仲むつまじい姿に、コメント欄には「お似合いすぎます」「キュンキュンしちゃいます」「ツーショット可愛い」「2人見てると幸せになるー」「一番の推しカップル」などと反響が集まっていた。
2人は、ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』での共演をきっかけに距離を縮め、真剣交際へと発展。その後、それぞれのインスタグラムを通じて交際を公表し、「私にとって大切な存在に出会うことができました」「これからはお互いに仕事にも全力で向き合いながら、2人のペースで歩んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
【写真】「お似合いすぎます」永尾まりや＆イケメン格闘家・彼氏のキス寸前“近距離ショット” ※7枚目
永尾は「沖縄続編…」とつづり、カフェでくつろぐ2ショットや隣同士に座りそろってサングラスをかけたクールな2ショットなどをアップ。白鳥も「7年ぶりの沖縄」とつづり、永尾と過ごした沖縄旅行の様子や、キス寸前の“近距離ショット”など複数枚披露している。
2人は、ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』での共演をきっかけに距離を縮め、真剣交際へと発展。その後、それぞれのインスタグラムを通じて交際を公表し、「私にとって大切な存在に出会うことができました」「これからはお互いに仕事にも全力で向き合いながら、2人のペースで歩んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。