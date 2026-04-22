サッカーJ2・モンテディオ山形を運営する株式会社モンテディオ山形は21日、相田健太郎社長が新聞記者に対して不適切な発言を行った問題を受け、記者会見を開きました。

【写真を見る】「たたっ殺す」「火をつける」モンテディオ山形・相田社長の不適切発言に関する会見の詳細は 記者とのやり取り、エスコンとの今後の関わりは

会見では事実関係の説明と謝罪が行われたほか、相田社長については会社経営の手腕を評価し社長として続投するとされたこと、問題発言に対する処分や今後の組織体制の改善案が発表されました。

会見での謝罪と処分内容

会見の冒頭、相田社長は「初めに私の不適切な発言によって精神的な苦痛を与えてしまった記者の方に対し、改めて心より深くお詫び申し上げます。また、モンテディオ山形を応援してくださる皆様の信頼を著しく損ねてしまったと思っております。重ねて深くお詫びを申し上げます」と陳謝しました。

3月10日に設置が発表された第三者調査委員会は、今回の発言を「会社の社会的信用を失墜させるもの」としました。これを受け、クラブ側は以下の処分を発表しました。

○相田社長に対し、役員報酬の30％を4か月間自主返納させる。

○感情をコントロールするためのアンガーマネジメントなど、研修プログラムを受講する。

この処分について相田社長は「けして軽いものではない」と受け止め、「私が決めるものでもなくご判断いただいたこと」と述べました。また、組織にいる以上、取締役会の指示を受け止める姿勢を示しています。

会見での記者とのやりとり

発言については

「今回の発言は許されるものではない」「猛省すべきこと」

「私の発言ひとつでクラブの品位を下げたことは事実」

「今後このようなこともしっかりしていかなければと認識」

処分については

「けして軽いものではない」

「私が決めるものでもなくご判断いただいたこと」

「組織にいる以上取締役会の指示を受けとめるものと思っている」

以前もパワハラがあったが進退については？

「私自身今の立場に居座るつもりは全くない」

「皆さんに決めていただいて職務についていると思っている」

「自分勝手に言動を発して辞任では無責任だと感じている」

「進退については取締役会に一任すべきだと思っている」

「重く受け止め信頼回復の為に責任を果たしていくのがやるべきこと」

エスコンへの報告などは

エスコンとの関りと説明は

「エスコンには報道前と後に報告はしていた」

「会社の中でガバナンス組織や私のことも含めしっかりしないといけないとの認識をいただいている」

「力添えをいただく中でコンプライアンスを含めきちんとするようきつく言われているし、応えていかねばと思っている」

新聞記者への対応は

山形新聞記者への対応は

「問題発言の翌日に電話で話した。その際に口頭で謝罪した」

「報道ののちに試合会場で本人と会った。そこでも同じような話をした」

「処分が出たこのタイミングで改めてお伺いして謝罪したいと考える」

問題発言があったのは？

「2月24日に発言した。25日に謝罪し、試合は相模原戦でご本人にお会いした」

調査報告書の全文を公開は？

同席役員「小さな会社で個人名もあるため全文公表の予定はない」

組織としての問題は

どういう部分が問題だったか？改善点は？

「小さな会社なので承認は私の仕事。時には誰もやらないならと進んだところはあった。今後はガバナンスの効いた組織にならねばならない。エスコンの協力を得ながら管理体制を作り直していく」

21年のパワハラ問題後の対応は？

「毎年コンプライアンス研修がある。研修を受けるのは1度だが年末に社員アンケートを取りながら見直しをしてもらっている。何もしていないというよりはどういう状況下にあるかは、毎年見ながら都度取締役会に報告してきた」

今後の研修は？

「今後話し合われて対応することになる」

報告書にあったアンケートとは？

同席役員「3月13日から3月いっぱいでアンケートを正社員28名などに実施した」

なぜ問題発言となったか

発言に至る経緯は？

同席役員「当時エスコンの社名を明かすことはインサイダーの恐れがあり、契約に支障が出るということでナーバスになり、秘密保持には厳しくしていた。その状況の中での発言だった。エスコンとの協議がうまくいくようにするために過剰な暴言となった」

新スタジアムへの影響はない？

「エスコンから特段連絡はなく、スタジアムについてはそのまま進んでいる」

不適切発言（やりとり）を改めて確認させて

同席役員「『たたっ殺すぞ』『火をつけるぞ』の2点」

※以上は21日に行われた記者会見のやりとりを、可能な範囲で忠実に記載しています。