4月22日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうの天気

県内各地に雲が広がっています。天気は下り坂で、今日は曇りのち雨の予想です。雨が降り始めるのは昼過ぎからと、昨日までの予想より早まってきました。特に早いのは天草地方で、正午過ぎくらいから降り始める見込みです。夕方以降はまとまった雨雲がかかり、本降りとなってきそうです。帰宅の時間帯は雨のところが多くなりますので、今日は傘を持ってお出かけください。

あすの天気

明日23日（木）は、午前中を中心に雨が激しく降る恐れがあり、雷にも注意が必要です。低気圧が通過する影響で雨・風ともに強まり、低気圧の位置次第では警報級の大雨となる可能性もありまう。雨は日中いっぱい降り続く見込みで、止むのは夜になりそうです。

週末の天気

24日（金）は晴れの天気が戻ってきます。黄砂の影響もなさそうなので、安心してお洗濯ができそうです。25日（土）もおおむね晴れる見込みで、最高気温は熊本市で26℃と夏日になりそうです。26日（日）は曇り空で雨の降る可能性がありますが、27日（月）からは再び晴れ間が広がるでしょう。

明子のささやき

気象庁から発表された5月から7月の3ヶ月予報によると、気温は平年より高い見込みです。九州北部地方では平年より高い確率が70%となっており、夏が来るのが早まりそうです。降水量はほぼ平年並みの予想ですが、気温が高いと雨の降り方が激しくなる傾向があります。これからの大雨には、いっそうの注意が必要です。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。