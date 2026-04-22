米イラン停戦延長でリスク回避ムード一服 原油先物とドルが下落 米イラン停戦延長でリスク回避ムード一服 原油先物とドルが下落

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米イラン停戦延長でリスク回避ムード一服 原油先物とドルが下落



トランプ米大統領がイラン停戦延長を発表したことに市場は安堵。リスク回避ムードが一服しており、原油先物が下落に転じている。



有事のドル買いも後退、米株先物は上げ幅を拡大している。ドル円は159.20円台に軟化、日経平均はプラスに転じている。



トランプ米大統領はイランとの停戦期限を延長すると発表。新たな期限には言及せず、停戦は事実上無期限となる。トランプ氏はイランに交渉の時間を与えるためと主張しているが、イラン側は停戦延長を要請していないと否定。



停戦延長に安堵も、ホルムズ海峡は封鎖されたままだ。原油価格は再び90ドル台に乗せており世界的なインフレ加速・景気後退のスタグフレーションが懸念される。



戦争終結しなければ問題は解決しない。停戦の期間が定められていないため解決への道筋が見えず、不安定な状態が続く見通し。



東京時間09:27現在

日経平均 59386.92（+37.75 +0.06%）

ダウ平均先物JUN 26月限 49575.00（+236.00 +0.48%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7137.25（+37.25 +0.52%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26810.00（+175.25 +0.66%）



ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝89.43（-0.24 -0.27%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4762.40（+42.80 +0.91%）

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