当時16歳だった実の娘に対する準強姦罪に問われた父親の裁判で、名古屋高裁金沢支部は「量刑を見直す余地はない」と1審の有罪判決を支持し、父親の控訴を退けました。

【映像】福山里帆さんのコメント

大門広治被告（54）は、当時16歳の娘の福山里帆さん（26）に対し、性的暴行を加えた罪に問われ、去年、1審の富山地裁は大門被告に対し懲役8年の有罪判決を言い渡しました。

大門被告は、判決を不服とし控訴しましたが、2審の名古屋高裁金沢支部は21日の判決で「改悛の情が深まったとは到底言えず、原判決の量刑を見直す余地はない」として1審判決を支持して控訴を退けました。

福山さん「改悛の情が全く見えないということでおしゃっていただいて、私もそのように感じていたので裁判所の方から見てもそのように感じるのだなと非常に安心しました」

福山さんは判決後の会見で、「反省はしていないと私は感じています。父が改悛の意を示した、もしかしたら本当にそうなのかもしれませんが、少なくとも被害者の私から見ると到底届いているとは思えません。反省したのであれば、自分が8年間そこ（刑務所）に入って何が悪かったのかよく考えてほしいなと思います。もう私は二度と会うことはありません」と話しました。（ANNニュース）