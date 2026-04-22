ジェイフロンティア<2934.T>が３日ぶりに反発している。この日朝方、オンライン診療・服薬指導サービス「ＳＯＫＵＹＡＫＵ」の基盤を活用して「自治体向け防災医療ソリューション事業」を独立した事業として正式に開始すると発表しており、好材料視されている。



自治体との包括協定締結・防災訓練参画・有事対応体制の共同構築を３本柱として展開する。なお、同事業に係る取り組みの一環として、内閣官房が推進する国土強靱化基本計画において、「国土強靱化貢献団体認証」（レジリエンス認証）の唯一の認定組織であるレジリエンスジャパン推進協議会が主催した「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靱化大賞）２０２６」で「ＳＯＫＵＹＡＫＵ」が最優秀賞を受賞したとあわせて発表した。



出所：MINKABU PRESS