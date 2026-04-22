オービック大幅反発、２７年３月期増収増益・増配予想で自社株買いも

オービック<4684.T>は大幅反発。２１日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１３５２億９００万円（前の期比１１．５％増）、営業利益は８８８億２３００万円（同１３．３％増）だった。企業のデジタル化を背景に、主力の統合業務ソフトウェア「ＯＢＩＣ７シリーズ」への引き合いが強まった。



続く２７年３月期の売上高は１４８７億円（前期比１０．０％増）、営業利益は９８０億円（同１０．３％増）を計画。成長トレンドを継続し、連続で過去最高業績を達成する見通しだ。配当予想も９４円（前期８４円）と増配基調を維持した。



あわせて自社株買いの実施を明らかにした。取得上限は１０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．３％）、または５００億円。期間は４月２２日～来年３月３１日。これら発表を好感した買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS