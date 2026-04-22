Ｊテック・Ｃが１３％超の急伸で３連騰、超高精度Ｘ線ミラーと次世代研磨技術に投資資金が食指

ジェイテックコーポレーション<3446.T>が大幅高で３連騰、一時１３％を超える上昇で２３００円台まで値を飛ばした。米国株市場ではＡＩデータセンターのインフラ構築にかかわる半導体関連株に根強い買いが続き、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）はついに１５連騰を記録している。同指数は最高値圏を走っており、東京市場でもリスク許容度の高まった海外投資家などが半導体関連やその周辺株に食指を動かしている。



投資対象は、ＡＩデータセンターや防衛分野で商機を捉えるニッチ性の高いオプトエレクトロニクス分野の銘柄にも及んでいる。そのなか、Ｊテック・Ｃは超高精度のエックス線集光ミラーや、プラズマ援用研磨・触媒基準エッチングなど複数の次世代研磨技術を有しており、物色ニーズに合致する銘柄として投資資金が攻勢を強めている。



出所：MINKABU PRESS